Más de cien funcionarios renuncian por cobrar doble en Hidalgo

El contralor del estado de Hidlago, Álvaro Bardales Ramírez detalló que la mayoría de los funcionarios investigados pertenecen al magisterio.

El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, informó que más de cien servidores públicos han renunciado a sus cargos por cobrar doble sueldo, situación que viola la Ley de Responsabilidades Administrativas . La mayoría decidió mantener sus plazas dentro del magisterio, donde los sueldos resultan más competitivos que en los gobiernos municipales, sobre todo en zonas rurales.

El contralor explicó que ningún servidor público puede cobrar en dos plazas simultáneamente, y que aquellos que deseen conservar ambos puestos deben solicitar licencia sin goce de sueldo. Añadió que continuarán las revisiones de nómina en los ayuntamientos para evitar irregularidades y detectar a quienes reciban ingresos adicionales indebidos.

Bardales Ramírez detalló que los casos identificados corresponden principalmente a personal operativo en áreas como Archivo, Catastro y Ayudantía General, y aclaró que hasta el momento no se han detectado irregularidades entre funcionarios de primer nivel, regidores o síndicos.

El funcionario también señaló que la Contraloría ha recibido denuncias por nepotismo en el municipio de Tulancingo, donde se inhabilitó a servidores públicos con vínculos de parentesco dentro de la administración local, una práctica que calificó como recurrente en algunos gobiernos municipales.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar reiteró que no se tolerarán actos de corrupción ni irregularidades administrativas. Hizo un llamado a los servidores públicos a separarse de sus cargos de forma temporal mientras cumplen con sus responsabilidades legales.

