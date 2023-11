Menchaca seguirá investigación de Estafa Siniestra pese a embajada de Fayad

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que continuará la investigación del esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”, pese a que el ex gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, fue postulado como embajador de México en Noruega.

Respalda las decisiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el nombramiento de Omar Fayad como diplomático, pero seguirán las indagatorias cometidas en la anterior administración estatal por presuntos actos de corrupción.

El mandatario federal tiene argumentos para elegir a su antecesor como embajador, sin embargo, seguirán las investigaciones por casos de corrupción que involucran a ex colaboradores de Omar Fayad Meneses por el desvío de más de 522 millones de pesos durante el año pasado.

En los próximos días se darán a conocer mayores detalles sobre las investigaciones que implican a los ex funcionarios estatales que presuntamente desviaron recursos económicos del erario, por lo cual afirmó que en breve se judicializarán más carpetas de investigación.

Hasta el momento, las investigaciones no relacionan al ex mandatario estatal y sostuvo que no se trata de un pacto de impunidad su nombramiento como embajador, por lo cual en caso de existir responsabilidades las darán a conocer y se procederá penalmente al respecto.

Apenas el pasado 8 de noviembre el presidente López Obrador dio a conocer que Omar Fayad fue propuesto como embajador en Noruega, al asegurar que se trata de una persona que actuó correctamente en los hechos acontecidos el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, así como no intervenir en la renovación de la gubernatura de Hidalgo el año pasado.

La propuesta de nombramiento de Fayad como embajador arribó este miércoles al Senado para que avale esta petición y posteriormente pueda fungir como diplomático en ese país nórdico, tras dejar la gubernatura de Hidalgo en septiembre de 2022.

Hasta el momento, han sido procesados tres ex funcionarios estatales en el gobierno de Fayad implicados en el esquema de corrupción de la estafa siniestra como son el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Pablo “N”; el ex oficial mayor del gobierno estatal, Martiniano “N”; y la coordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas estatal, Verónica “N”.