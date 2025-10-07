¡Lánzate a este bazar k-pop con temática de Día de Muertos! Te decimos fechas, horarios y más

Si eres fan de los bazares y el K-pop o toda la cultura asiática, te dejamos este bazar de K-pop con temática de día de muertos para que no te pierdas nada de tus artistas favoritos con su carita pintada de catrín o catrina.

Te decimos dónde será, qué productos habrá y más detalles al respecto.

¿Cuándo y en dónde será el bazar k-pop de día de muertos?

Si no tienes plan o quieres armar algo antes de todas las distintas actividades que habrá en el día de muertos, ésta es tu mejor opción. Y es que el próximo 1 y 2 de noviembre en la Benito Juárez, específicamente la colonia Portales, será testigo del bazar k-pop de día de muertos al cual podrás asistir completamente GRATIS.

En el bazar habrá de todo, desde comida hasta fermas con RM, J-Hope o Jisoo junto a un altar de día de muertos. Entre ellas podrás encontrar venta de:

Coleccionables de todo tipo

Comida

Ropa

Skincare

Peluches

Photocards

Accesorios

Muñequitos

Por lo que te recomendamos llegar con tiempo para que no te agarre el mal tiempo (en dado caso de que haya) y puedas encontrar todo lo que tú gustes para decorar tu celular o tu escritorio.

Bazar de K-pop día de muertos Ampliar

Aunado a esto, los bazares suelen organizar otras actividades y aunque éstos no han dado más detalles, se espera que haya karaoke o algúna que otra coreografía para que puedas estar en sintonía y sentirte muy Kawaii.

¿A qué hora estará el bazar k-pop de día de muertos?

De acuerdo con la cuenta oficial de redes sociales de este bazar, comenzará a partir de las 10:00 AM y cerrarán a las 18:00 hrs. tanto 1 y 2 de noviembre. La dirección es en la calle Rumania 1222, Portales Sur, Benito Juárez 03300, CDMX.

Recuerda llevar identificación por cualquier cosa, asimismo, te recomendamos llegar con tiempo para que alcances unas buenas compras.