Robo de dos niños en Ixtlahuaca quedó grabado; varias personas se los llevaron a la fuerza VIDEO

Sustracción de dos niños en Ixtlahuaca; varias personas se los llevaron a la fuerza VIDEO

Un video de hizo viral este lunes 6 de octubre donde se ve a un grupo de personas llevándose a la fuerza a dos niños en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Los dos menores intentaron poner resistencia a su robo pero no pudieron hacer nada. Vecinos declaran que se los llevaron en un auto compacto y aunque en un principio se pensó que se trataba de un secuestro, horas más tarde la autoridades aclararon que fue un pleito familiar.

Robo de niños en Ixtlahuaca fue conflicto familiar: Ayuntamiento Ampliar

Este lunes, el Estado de México se volcó con una noticia y un video que se hizo viral en redes sociales, donde se puede ver cómo varias personas se llevan a la fuerza a dos niños, en un aparente robo o secuestro que quedó grabado por cámaras de seguridad.

En el metraje se ve a los dos menos res llegar a un domicilio, donde una niña entra y el niño se queda afuera, cuando llegan dos adultos para tomarlos a la fuerza y llevarlos fuera de escena.

En un principio el varón no pone resistencia alguna, aunque si se nota asustado y segundos después, su hermana, que ya es cargada por uno de los hombres en pantalla, intenta oponerse a su sustracción, pero es imposible.

En total se observan a 4 personas mayores intervenir en el robo de los menores, en lo que, en un principio se tomó como un secuestro.

ROBO DE NIÑOS FUE UN PROBLEMA FAMILIAR

Minutos más tarde, cuando el caso ya era de dominio público y el video tomó popularidad en internet, se supo la realidad del problema y aunque si se toma como una sustracción, no fue considerado secuestro ya que todo fue parte de un problema familiar.

De acuerdo al relato de las autoridades y de medios locales, el tema es un conflicto entre dos familias y por el momento se desconoce el paradero de los menores.

Declaraciones de vecinos aseguran que los niños fueron llevados en un auto negro y que en total fueron 5 las personas que participaron en el robo.

Los hechos se dieron en un negocio ubicado en la calle Ignacio Allende, en San Pedro, en los alrededores de Universidad de Ixtlahuaca.