Ley de Amparo no ha llegado a la Cámara de Diputados, confirmó su presidenta, Kenia López Rabadán

Minuta a la reforma a la Ley de Amparo no ha llegado a la Cámara de Diputados

Como algo inusual calificó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, el retraso en la llegada de la minuta de la Reforma Ley de Amparo, cuyo origen está en el Senado. Señaló que, concluido el proceso legislativo en la cámara de origen, la minuta debía enviarse de inmediato a San Lázaro, lo cual no ha ocurrido.

Minuta pendiente en Diputados

En entrevista con Gabriela Warkentin para Así las Cosas, la legisladora del PAN subrayó que el mandato constitucional establece la obligación de remitir de manera inmediata las minutas aprobadas. Expresó su confianza en que este martes, cuando la Cámara de Diputados sesione, el documento ya haya sido recibido.

López Rabadán destacó que la figura del amparo “es la posibilidad de los ciudadanos de que se les proteja cuando hay una autoridad cometiendo un abuso”. Adelantó que en San Lázaro se prevé una modificación sobre el principio de retroactividad, con el objetivo de mantener la garantía de que una ley no perjudique a los ciudadanos, algo que ha prevalecido durante siglos.

Debate legislativo y pendientes

La presidenta de la Cámara adelantó que el debate será

Absolutamente apegado a la verdad y sin fast track, para que se resuelva no pronto, sino bien”. —

Respecto a los pendientes legislativos, reconoció un rezago de 130 iniciativas ya dictaminadas en comisiones que esperan turno en el pleno. No obstante, presumió que la semana pasada fue “la más productiva de toda la legislatura”, al lograrse avances en diversas discusiones y aprobaciones.

