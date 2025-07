No es ley espía… debería llamarse de seguridad y apoyo a la población: Sheinbaum

Nuevamente, manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum su molestia a las críticas por la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones afirmando que no servirá para espiar a la población o coartar la libertad de expresión.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que el proyecto avalado por el Congreso en periodo extraordinario, no tiene cambios a lo ya existente en materia de intervención de un juez para dar seguimiento a un posible delincuente; sin embargo, dijo, sí defiende el derecho de las audiencias, ante ello dio su opinión de cómo debería ser renombrada la llamada “ley espía”.

“La famosa ley espía y otra vez ahí están, no sé cuántos comentócratas, la ley de seguridad y apoyo a la población, así debería llamarse, no tiene nada que ver con el espionaje, falso de toda falsedad. Que es un tema político de criticar al gobierno no importa que le hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley… hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo, el problema es que dicen mentiras por eso tenemos nuestra sección del Detector de Mentiras… por eso ahora a la ley habla del derecho de las audiencias”.

Ante los señalamientos porque pueden ser jueces “carnales”, aprobados tras la reforma al Poder Judicial, los que aprueben el espionaje a un ciudadano o ciudadana, Sheinbaum Pardo, negó que se actúe bajo intereses gubernamentales.

“¿Cómo puede hacerse la vigilancia? a partir de la orden de un juez ¿cómo puede otorgar un juez esa orden? Pues a partir de una carpeta de investigación y de pruebas… como ayer dije que era falso lo de la ley espía aplicará la ley espía, los jueces carnales… bueno, ¿qué tiene que tener un juez para poder dar una orden? Pruebas de una carpeta de investigación ¿quién la hace? La Fiscalía, ¿quién puede actuar con la fiscalía? El Sistema Nacional de Seguridad de Inteligencia e Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública estatal o federal, pero tiene que mediar el Ministerio Público y la orden de un juez y el que es como lo era bajo pruebas de una carpeta de investigación”.

La Jefa del Ejecutivo Federal también opinó de las actuaciones de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que clausuraron simbólicamente el Congreso en protesta contra la llamada ley espía y aseguró que fueron escuchados los grupos de víctimas, a pesar de que no se incluyeran todos sus planteamientos en La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

“Ya hubo y sigue la Secretaría de Gobernación. Rosa Isela hizo un diálogo muy amplio con todos los colectivos de familiares de desaparecidos, muy amplio. Alrededor del 60 casi el 70% de las y los colectivos estuvieron de acuerdo en las modificaciones que se presentaron, de hecho vinieron de ellos las propuestas y hay una parte que no estuvo de acuerdo entonces de todas maneras, pues envío la propuesta y se sigue dialogando porque tenemos que avanzar”.

Y es que de acuerdo a colectivos, la Ley Censura, es una “simulación” que pretende crear un sistema de vigilancia masiva poniendo en riesgo su labor como buscadores.

Claudia Sheinbaum enfatizó, no hay un interés espiar a opositores y se mantendrá la libertad de expresión, pero atendiendo la denuncia de las audiencias que podrán contar con un “ombudsman” para señalar que en algún medio de comunicación se cometió alguna violación y se tenga acceso a la información.