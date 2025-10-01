Senadora del PRI critica falta de seguridad interior y acusa sometimiento de Segob

La Secretaría de Gobernación le ha quedado a deber a México en este su primer año, no ha cumplido en tener una Seguridad interior acorde a los tiempos y sobre todo, no ha defendido el Estado de derecho, los ciudadanos viven con miedo y en lo que lleva Morena en el gobierno llevamos más de 200 mil homicidios, con 96 personas asesinadas al día , señaló la senadora del PRI, Karla Toledo en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, quien demandó “que la Segob se involucre más y deje de estar sometida al Ejecutivo”.

¿Qué opinó la senadora sobre la estrategia de seguridad?

Tras la comparecencia ante el pleno del Senado de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la senadora señaló que la continuidad en “la estrategia de abrazos no balazos en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no está dando los resultados que esperamos”.

“La Secretaría de Gobernación ha fallado en construir puentes de diálogo, obviamente al gobierno federal, a Morena no le gusta escuchar… ha fallado en todos los temas como el huachicol fiscal que ha llegado hasta las altas esferas del gobierno, tema que ha sangrado a México”.

¿Qué propuestas planteó desde el PRI?

Desde el PRI alzamos la voz dijo, porque “necesitamos un fondo de emergencia para enfrentar la crisis de desempleo. El gobierno se ha excusado que la violencia viene del pasado. Pero necesitamos que la Secretaría de Gobierno se involucre más porque está sometida al poder Ejecutivo”.