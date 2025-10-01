Fiestas de Octubre Guadalajara 2025: Así puedes entrar GRATIS el viernes y a los conciertos del Auditorio Benito Juárez

Las Fiestas de Octubre 2025 celebran 60 años con artistas nacionales e internacionales y conciertos durante todo un mes. / Flashpop

Ahora que inicia octubre, Guadalajara tiene preparado un festín para los amantes de los conciertos, la música y el baile con las Fiestas de Octubre 2025, una de las ferias más emblemáticas del país que este año celebra su 60 aniversario.

El evento se llevará a cabo del viernes 3 de octubre al sábado 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez. Y sí, la cartelera viene cargada de conciertos imperdibles. Lo mejor de todo es que ya anunciaron que el primer día la entrada en totalmente gratis.

“Solo este 3 de octubre la entrada general a la feria será gratis a partir de las 12:30 pm”, escribieron en redes sociales. Aunque señalaron que no incluye la experiencia del concierto.

Las Fiestas de Octubre 2025 regalarán la entrada a la feria el 3 de octubre. Ampliar

¿Cómo entrar GRATIS a los conciertos?

De acuerdo con los organizadores del evento, la entrada a los conciertos en la zona general de gradas es totalmente gratis al comprar tu boleto de acceso a la feria. Además, detallaron que los asientos en gradas estarán numerados y se asignarán conforme los asistentes vayan adquiriendo sus boletos en taquilla o en línea.

En el caso de la venta presencial, los boletos podrán conseguirse el mismo día del evento a partir de las 10 de la mañana en las taquillas del auditorio.

La entrada a los conciertos de las Fiestas de Octubre 2025 en la zona general de gradas es totalmente gratis al comprar tu boleto de acceso a la feria. Ampliar

Cartelera de artistas de las Fiestas de Octubre 2025

Agárrate, porque la programación del foro principal está llena de nombres que no te puedes perder:

3 de octubre – Sebastián Yatra

4 de octubre – Icons of Classic Rock

5 de octubre – Banda El Recodo

6 de octubre – Zoé

7 de octubre – Cierre Canta Jalisco Canta

9 de octubre – Camila

10 de octubre – Caifanes

11 de octubre – Natalia Jiménez

13 de octubre – Evento del barrio La Mejor 95.5 FM

14 de octubre – Enjambre

15 de octubre – Los Ángeles Azules

16 de octubre – DLD & Kinky

17 de octubre – Ha*Ash y Kaia Lana

18 de octubre – Water Castle & Alesso

19 de octubre – Belinda

20 de octubre – La Kebuena 97.1 FM: Fiebre Grupera

21 de octubre – Grupo Pesado

22 de octubre – Morat

23 de octubre – Piso 21

24 de octubre – Joaquín Medina, Yng Lvcas y Los Esquivel

25 de octubre – Grupo Frontera

26 de octubre – Manuel Mijares

27 de octubre – Homenaje a Marco Antonio Muñiz

28 de octubre – Carlos Vives

29 de octubre – Fiesta Diversa

30 de octubre – Tropicalísimo Fiesta Mexicana

31 de octubre – Intocable

1 de noviembre – Bad Gyal

2 de noviembre – María José

4 de noviembre – La Arrolladora Banda El Limón

