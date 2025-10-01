Fiestas de Octubre Guadalajara 2025: Así puedes entrar GRATIS el viernes y a los conciertos del Auditorio Benito Juárez
La feria tapatía celebra 60 años con artistas nacionales e internacionales y conciertos durante todo un mes.
Ahora que inicia octubre, Guadalajara tiene preparado un festín para los amantes de los conciertos, la música y el baile con las Fiestas de Octubre 2025, una de las ferias más emblemáticas del país que este año celebra su 60 aniversario.
El evento se llevará a cabo del viernes 3 de octubre al sábado 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez. Y sí, la cartelera viene cargada de conciertos imperdibles. Lo mejor de todo es que ya anunciaron que el primer día la entrada en totalmente gratis.
“Solo este 3 de octubre la entrada general a la feria será gratis a partir de las 12:30 pm”, escribieron en redes sociales. Aunque señalaron que no incluye la experiencia del concierto.
¿Cómo entrar GRATIS a los conciertos?
De acuerdo con los organizadores del evento, la entrada a los conciertos en la zona general de gradas es totalmente gratis al comprar tu boleto de acceso a la feria. Además, detallaron que los asientos en gradas estarán numerados y se asignarán conforme los asistentes vayan adquiriendo sus boletos en taquilla o en línea.
En el caso de la venta presencial, los boletos podrán conseguirse el mismo día del evento a partir de las 10 de la mañana en las taquillas del auditorio.
Cartelera de artistas de las Fiestas de Octubre 2025
Agárrate, porque la programación del foro principal está llena de nombres que no te puedes perder:
- 3 de octubre – Sebastián Yatra
- 4 de octubre – Icons of Classic Rock
- 5 de octubre – Banda El Recodo
- 6 de octubre – Zoé
- 7 de octubre – Cierre Canta Jalisco Canta
- 9 de octubre – Camila
- 10 de octubre – Caifanes
- 11 de octubre – Natalia Jiménez
- 13 de octubre – Evento del barrio La Mejor 95.5 FM
- 14 de octubre – Enjambre
- 15 de octubre – Los Ángeles Azules
- 16 de octubre – DLD & Kinky
- 17 de octubre – Ha*Ash y Kaia Lana
- 18 de octubre – Water Castle & Alesso
- 19 de octubre – Belinda
- 20 de octubre – La Kebuena 97.1 FM: Fiebre Grupera
- 21 de octubre – Grupo Pesado
- 22 de octubre – Morat
- 23 de octubre – Piso 21
- 24 de octubre – Joaquín Medina, Yng Lvcas y Los Esquivel
- 25 de octubre – Grupo Frontera
- 26 de octubre – Manuel Mijares
- 27 de octubre – Homenaje a Marco Antonio Muñiz
- 28 de octubre – Carlos Vives
- 29 de octubre – Fiesta Diversa
- 30 de octubre – Tropicalísimo Fiesta Mexicana
- 31 de octubre – Intocable
- 1 de noviembre – Bad Gyal
- 2 de noviembre – María José
- 4 de noviembre – La Arrolladora Banda El Limón
