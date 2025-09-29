Palenque de las Fiestas de Octubre 2025: Fechas, cartelera de artistas y precio de boletos

Conoce a los artistas confirmados para las Fiestas de Octubre en Guadalajara; Algunos tendrán 2 fechas.

El Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara ya tiene fecha y cartel oficial. Si quieres disfrutar de este evento con grandes figuras del regional mexicano, aquí te contamos todos los detalles, ya que este festival ya tiene fechas y artistas confirmados.

¿Cuándo y dónde será el Palenque de las Fiestas de Octubre?

La edición 2025 de la tradicional fiesta de Jalisco se llevará a cabo durante todo un mes, del 3 de octubre al 3 de noviembre.

El Auditorio Benito Juárez, en la zona metropolitana de Guadalajara (Av. Mariano Barcenas s/n. Col. Auditorio CP. 45190, Zapopan, Jalisco), será la sede del Teatro del Pueblo de las tradicionales Fiestas de Octubre Guadalajara 2025.

Cartelera completa de artistas en el Palenque de las Fiestas de Octubre

Son 21 artistas confirmados hasta ahora los que serán parte de esta edición, algunos de ellos darán concierto en 2 fechas y habrá 2 días con artistas sorpresas:

3 de octubre: Alfredo Olivas

4 de octubre: Grupo Firme

5 de octubre: Grupo Firme

8 de octubre: Julión Álvarez

9 de octubre: Julión Álvarez

10 de octubre: Alejandro Fernández

11 de octubre: Alejandro Fernández

12 de octubre: Palomazo Norteño

14 de octubre: Carín León

15 de octubre: Carín León

16 de octubre: Edición Especial

17 de octubre: El Coyote y Chuy Lizárraga

18 de octubre: Pancho Barraza

19 de octubre: Banda MS

21 de octubre: Josi Cuen y Jorge Medina

22 de octubre: Josi Cuen y Jorge Medina

23 de octubre: Christian Nodal

24 de octubre: Edith Márquez

25 de octubre: Remmy Valenzuela

26 de octubre: artista sorpresa

30 de octubre: Conjunto Primavera

31 de octubre: Marisela

1 de noviembre: Gabito Ballesteros

2 de noviembre: Luis R. Conriquez

3 de noviembre: artista sorpresa

Precio de boletos

Los precios de los boletos varían de acuerdo al artista y la zona.

Los boletos más accesibles tienen un valor de 600 pesos, mientras que los más caros estañan en 5 mil 800. Acá te dejamos todos los detalles y cómo adquirir tus entradas: Lista completa de precios de boletos por artista y zona