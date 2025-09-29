Palenque de las Fiestas de Octubre 2025: Fechas, cartelera de artistas y precio de boletos
La gran fiesta de Guadalajara ya tiene cartel oficial con fechas y artistas confirmados
El Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara ya tiene fecha y cartel oficial. Si quieres disfrutar de este evento con grandes figuras del regional mexicano, aquí te contamos todos los detalles, ya que este festival ya tiene fechas y artistas confirmados.
¿Cuándo y dónde será el Palenque de las Fiestas de Octubre?
La edición 2025 de la tradicional fiesta de Jalisco se llevará a cabo durante todo un mes, del 3 de octubre al 3 de noviembre.
El Auditorio Benito Juárez, en la zona metropolitana de Guadalajara (Av. Mariano Barcenas s/n. Col. Auditorio CP. 45190, Zapopan, Jalisco), será la sede del Teatro del Pueblo de las tradicionales Fiestas de Octubre Guadalajara 2025.
Cartelera completa de artistas en el Palenque de las Fiestas de Octubre
Son 21 artistas confirmados hasta ahora los que serán parte de esta edición, algunos de ellos darán concierto en 2 fechas y habrá 2 días con artistas sorpresas:
- 3 de octubre: Alfredo Olivas
- 4 de octubre: Grupo Firme
- 5 de octubre: Grupo Firme
- 8 de octubre: Julión Álvarez
- 9 de octubre: Julión Álvarez
- 10 de octubre: Alejandro Fernández
- 11 de octubre: Alejandro Fernández
- 12 de octubre: Palomazo Norteño
- 14 de octubre: Carín León
- 15 de octubre: Carín León
- 16 de octubre: Edición Especial
- 17 de octubre: El Coyote y Chuy Lizárraga
- 18 de octubre: Pancho Barraza
- 19 de octubre: Banda MS
- 21 de octubre: Josi Cuen y Jorge Medina
- 22 de octubre: Josi Cuen y Jorge Medina
- 23 de octubre: Christian Nodal
- 24 de octubre: Edith Márquez
- 25 de octubre: Remmy Valenzuela
- 26 de octubre: artista sorpresa
- 30 de octubre: Conjunto Primavera
- 31 de octubre: Marisela
- 1 de noviembre: Gabito Ballesteros
- 2 de noviembre: Luis R. Conriquez
- 3 de noviembre: artista sorpresa
Precio de boletos
Los precios de los boletos varían de acuerdo al artista y la zona.
Los boletos más accesibles tienen un valor de 600 pesos, mientras que los más caros estañan en 5 mil 800. Acá te dejamos todos los detalles y cómo adquirir tus entradas: Lista completa de precios de boletos por artista y zona