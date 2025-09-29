Verificación en Edomex 2025: Este el ÚLTIMO día para verificar engomado rosa y evitar la multa

Verificación vehicular en Edomex 2025: Fecha límite para verificar el engomado rosa.

Septiembre se acaba, pero todavía tienes tiempo de realizar la verificación vehicular en el Estado de México. Aquí te compartimos lo que necesitas para cumplir con el trámite y evitar las multas por verificación extemporánea, que ascienden a más de 3 mil pesos.

¿Qué autos deben verificar en septiembre en el Edomex?

De acuerdo con el calendario de verificación vehicular 2025 del Estado de México, los autos con terminación de placa 7 u 8 y engomado rosa tienen hasta el martes 30 de septiembre para agendar cita y hacer el trámite.

Requisitos para verificar en el Edomex

Para cumplir con la verificación deberás llevarte:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de la última verificación o, en su caso, el pago de multa.

Tarjeta de circulación.

Si tu vehículo es nuevo, copia de la factura.

Verificación Vehicular en Edomex 2025: Fecha del último día para engomado rosa. Ampliar

¿Dónde agendar cita para verificar en el Edomex?

Puedes agendar tu cita en línea y elegir fecha y hora en: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 de la mañana a 19:00 de la tarde.

Precios de verificación en el Edomex

Según el Gobierno del Estado de México, las tarifas vigentes por holograma son:

Holograma 00: mil 131 pesos.

Holograma 0: 566 pesos.

Holograma 1 y 2: 453 pesos.

El holograma exento no paga el trámite.

¿Cuál es la multa por verificar extemporáneo en el Edomex?

De acuerdo con la Dirección General de Control de la Contaminación Atmosférica, la multa por realizar la verificación fuera de plazo asciende a 3 mil 394 pesos.

