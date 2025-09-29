Nezahualcóyotl amanece bajo el agua tras las intensas lluvias de este fin de semana

Las intensas e históricas lluvias que se registraron este fin de semana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México provocaron que varias colonias se inundaran. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias dejaron afectaciones severas en viviendas y calle. La gran acumulación de basura y el colapso del sistema de drenaje, dejaron varias casas inundadas, de acuerdo con el titular de Conagua, Efraín Morales, quien informó que el impacto principal se concentra en dos colonias: Villada y Ampliación Vicente Villada, donde varias calles permanecen bajo el agua.

Así las afectaciones por inundaciones en la colonia Vicente Villada, en #Nezahualcóyotl, #Edomex. Heces fecales, residuos y aguas negras cubren una de las colonias más afectadas por las intensas lluvias.



Colonias más afectadas por las inundaciones en Nezahualcóyotl

Para los vecinos de la colonia Vicente Villada, no es la primera vez que padecen los estragos de la lluvia, lo viven año con año desde hace décadas, los único que les queda es esperar a que bajen los niveles que aún en algunas zonas son de más de medio metro de altura.Se trata de una de las precipitaciones más intensas en décadas en la región, con un registro de 75 milímetros acumulados en pocas horas, cifra que superó eventos previos como las inundaciones de Chalco en 2023.

Otras colonias que están afectadas

Las Águilas

Manantiales

Nueva Santa Martha

Reforma

Respuesta de autoridades municipales ante la emergencia

El domingo más de mil 500 servidoras y servidores públicos de las distintas áreas del gobierno municipal acudieron a las colonias donde hubo mayores afectaciones para brindar el apoyo correspondiente y realizar un censo de las casas afectadas.Asimismo, el alcalde Cerqueda Rebollo instruyó a las brigadas de apoyo para reportar de manera inmediata los casos en los que se requiera algún traslado en ambulancia.Además, se puso a disposición de las familias afectadas las instalaciones del Polideportivo en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, del Deportivo Ciudad Jardín y del Deportivo La Perla, para que puedan utilizarlos como albergues.

