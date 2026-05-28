Informe de Sheinbaum será transmitido desde el Monumento a la Revolución

La presidenta Sheinbaum rendirá su informe en el Monumento a la Revolución el próximo domingo.

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a dar seguimiento al Informe de Gobierno que emitirá el próximo domingo 31 de junio desde el Monumento a la Revolución.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que el evento se realizará a las 11 de la mañana con la finalidad, además de defender la soberanía nacional.

“El domingo, porque tiene que ver con eso también, aquí en la ciudad es el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana, a las 11 ¿verdad? 11 de la mañana y en todas las plazas públicas del país, bueno no todas las plazas, una plaza pública por cada entidad de la república con excepción de Coahuila porque ahí hay elecciones y no queremos que eh parezca que estamos interviniendo en la elección, con excepción de Coahuila en una plaza pública va a haber pantalla para que se pueda escuchar el informe”.

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Preparan transmisión nacional del informe

Sheinbaum Pardo explicó que se están ultimando detalles para que la gente vea la transmisión en pantallas; sin embargo, se comprometió a que habrá transparencia en los gastos que realice el Gobierno Federal , aunque no descartó apoyo por parte de gobiernos estatales.

“En algunos casos son en las capitales, en otros casos son en otras entidades y está viendo el equipo de presidencia y de comunicación para ver si es solo el cargo del Gobierno de México, que no es mucho monto, realmente es una pantalla y la transmisión, eh o algún gobierno estatal o municipal decide apoyar también con la pantalla, porque a lo mejor tienen ellos una pantalla, no se necesita rentar la pantalla y la pueden poner ese día en la plaza”.

Para esto, la Jefa del Ejecutivo Federal comentó que mantiene reuniones con su equipo de trabajo.

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Seguridad y operativo rumbo al Mundial

Por cierto que cuestionada sobre el avance para la seguridad para el Mundial, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población.

“Primero a la afición mexicana, pues que nos vaya bien con la selección, desearle todo lo mejor a nuestra selección. Eh siempre que haya buena vibra a la selección y pues siempre festejar este en paz, tranquilos, eh la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso. Evitar los gritos que de pronto se daban y que se sancionaron por parte de la FIFA. Pues sí, ahí seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio y eh, pues que sea un buen momento para nuestro país y lo mejor para la selección”.

Y enfatizó que se encuentran listas las autoridades para atender cualquier tipo de problemas o delitos como la trata de personas, para dar un seguimiento puntual y oportuno, además recordó que se implementará en todo el país el Plan Kukulcán, donde además del gobierno federal participan las autoridades estatales y en algunos casos municipales.

El Informe también será proyectado en plazas públicas de distintas entidades del país.

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