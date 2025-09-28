Línea A del Metro reanuda servicio tras retiro de agua por lluvias

Debido a que se mantienen las labores de desagüe, permanece el “servicio provisional de Pantitlán a Guelatao

El director General del Transporte, Adrián Rubalcava, informó que fue retirada el agua generada por las fuertes lluvias, en el tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de la red social X, indicó que tras 20 horas de trabajo se realizaron las pruebas necesarias para garantizar una operación segura en las estaciones Santa Marta, Los Reyes y La Paz.

🛑 Importante – Línea A



Reabrimos el tramo Santa Marta–La Paz, luego de concluir el retiro de agua y realizar las pruebas necesarias para garantizar una operación segura.



Continúa el servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025

¿Cómo opera actualmente el servicio de la Línea A?

Aclaró que debido a que se mantienen las labores de desagüe, permanece el “servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de @RTP_CiudadDeMex sigue apoyando a las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta”.

#AvisoMetro: Se amplía el servicio provisional en la Línea A en un segundo tramo: Santa Marta–La Paz.



- Continúa el servicio provisional de Pantitlán–Guelatao.



- No hay servicio de trenes de Guelatao a Santa Marta.



En apoyo a las personas usuarias, @RTP_CiudadDeMex brinda… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2025

¿Qué pidió el director del Metro a los usuarios?

Tras reconocer el trabajo del equipo del Metro, pidió a usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro CDMX.

