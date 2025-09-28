;

  • 29 SEP 2025, Actualizado 04:02

Línea A del Metro reanuda servicio tras retiro de agua por lluvias

El tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Metro reanudó operaciones tras 20 horas de labores de desagüe; se mantiene servicio provisional y apoyo de RTP.

Rocío Jardínez Hernández

El director General del Transporte, Adrián Rubalcava, informó que fue retirada el agua generada por las fuertes lluvias, en el tramo Santa Marta–La Paz de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de la red social X, indicó que tras 20 horas de trabajo se realizaron las pruebas necesarias para garantizar una operación segura en las estaciones Santa Marta, Los Reyes y La Paz.

¿Cómo opera actualmente el servicio de la Línea A?

Aclaró que debido a que se mantienen las labores de desagüe, permanece el “servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de @RTP_CiudadDeMex sigue apoyando a las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta”.

¿Qué pidió el director del Metro a los usuarios?

Tras reconocer el trabajo del equipo del Metro, pidió a usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro CDMX.

