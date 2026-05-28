CNTE denuncia agresión armada contra maestros en Oaxaca y advierte que reforzará protestas

Los integrantes de la CNTE aseguraron que, mientras las autoridades no atiendan sus demandas, las movilizaciones continuarán e incluso escalarán.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció ante autoridades de los tres niveles de gobierno una agresión con disparos de arma de fuego contra maestros que se manifestaban este miércoles sobre una carretera en Villa de Mitla, Oaxaca.

Este jueves, los profesores disidentes que mantienen un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México se trasladaron al cruce de Circuito Interior y Paseo de la Reforma, donde bloquearon la circulación en ambos sentidos como parte de sus acciones de protesta.

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🔴Docentes que mantienen un plantón en el Centro Histórico continúan bloqueando ambos sentidos de Circuito Interior y Reforma. Además, advierten que las movilizaciones crecerán en #CDMX y Oaxaca si no son atendidas sus demandas.



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Los integrantes de la CNTE aseguraron que, mientras las autoridades no atiendan sus demandas, las movilizaciones continuarán e incluso podrían intensificarse en distintos puntos del país.

Asimismo, se pronunciaron en contra de cualquier acto de violencia durante sus manifestaciones y exigieron garantías para ejercer su derecho a la protesta.

Joel García Sánchez, vocero del magisterio disidente, advirtió que el ataque registrado en Oaxaca no provocará un repliegue del movimiento. Por el contrario, señaló que las protestas se fortalecerán tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca hasta obtener respuesta a sus exigencias.

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