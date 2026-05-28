Niega Sheinbaum asunto político contra Maru Campos

Con un “nada que ver” respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a los señalamientos al Gobierno de México que este miércoles hizo la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y su defensa.

Tras la comparecencia de la Gobernadora ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde afirmó que la instancia busca imputarla por el operativo en el que fallecieron dos agentes de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo aclaró que no se trata de un asunto político, ni en contra de Maru Campos sino de una indagatoria formal para esclarecer los hechos y revisar si existió algún delito.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso Maru Campos?

Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que esta situación no debe manejarse de manera discrecional, recordando que incluso el fiscal de la entidad federativa, César Jáuregui, dejó su cargo debido a las irregularidades del caso por la presencia no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en la entidad.

“Se ha querido poner como un asunto político que se quiere ir contra la gobernadora, que... No. Más bien tiene que haber una explicación por parte por lo menos de la Fiscalía, incluso el fiscal renunció por esta situación de por qué se permitió que hubiera esto que realmente está fuera de la norma. Entonces eso es lo que está pasando en Chihuahua y es muy importante que todas y todos los mexicanos, que este no solo es un asunto de la presidenta, tengamos muy claro lo que significa la soberanía, porque si se permite violar la ley a algún extranjero, pues por qué no vuelve a violarla de otra manera y de otra manera y de otra manera.” — Explicò

¿Qué señaló sobre Rubén Rocha y las acusaciones en Sinaloa?

Sheinbaum Pardo de inmediato habló de los señalamientos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, que dijo, también es un asunto de soberanía al tener acusaciones sin pruebas sólidas y no en señalamientos mediáticos.

“Se ha querido decir que se quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa, que ya el exceso es el narco gobierno eh de Morena y no sé qué tanta cosa quiere cubrir. ¡No! Pero tenemos que ser muy serios como mexicanos de que no es porque cualquiera venga a decir cometió un delito, entonces actúas. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera pues entonces se determina fuera, más sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, se determina desde afuera si se queda gobernando uno o no. Entonces también es un tema de soberanía.” — Argumentó Sheinbaum

¿Qué postura fijó México frente a Estados Unidos?

Soberanía que dijo, se debe mantener de cara a los procesos electorales en el país vecino, donde advirtió que México no será utilizado como un elemento de propaganda política y que, si bien existe una agenda de cooperación bilateral, el respeto a la integridad territorial es innegociable.

Por cierto, que la Presidenta de México reiteró que será la Fiscalía General de la República la que aclare lo relacionado a la ficha roja emitida por la Interpol en contra de diez mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha, ello después que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la dependencia no ha sido notificada al respecto.