Asesinan a periodista en Veracruz; Fiscalía asegura que ya investiga el caso

A unas horas de que fuera asesinado el reportero Luis Ángel López Valde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan.

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¿Cómo ocurrieron los hechos en Poza Rica?

De acuerdo a un comunicado emitido por la dependencia, se dio a conocer que el ataque armado ocurrió en los primeros minutos del jueves en la ciudad de Poza Rica, donde el comunicador perdió la vida a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

“Los hechos se registraron en la colonia Cazones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona identificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador”, dice la Fiscalía.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗣𝗼𝘇𝗮 𝗥𝗶𝗰𝗮

https://t.co/FUVXaRFrpm pic.twitter.com/5rSwpxrL5I — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 11, 2026

Fue el mismo medio de comunicación Vanguardia quien confirmó el homicidio del periodista de la fuente policiaca.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano para acordonar la zona.

Se sabe que horas antes, Luis López dio cobertura al secuestro de al menos cuatro personas en distintos puntos de Poza Rica. El periodista era conocido en la zona por su trabajo periodístico y por dar cobertura a hechos relacionados con seguridad y justicia.

En Veracruz han sido asesinados 31 periodistas en los últimos años, convirtiéndose en una de las entidades del país más peligrosas para ejercer este oficio.

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¿Qué acciones realiza la Fiscalía de Veracruz?

La trilogía investigadora, integrada por Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer lo sucedido.

Finalmente, la dependencia aseguró que no habrá impunidad en estos hechos relacionados con el periodista asesinado.

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