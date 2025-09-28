UNAM: facultad de química suspende clases en por amenazas cibernéticas

La facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suspenderá clases presenciales este lunes debido a distintas amenazas cibernéticas hechas por la red social Facebook y a través de correo electrónico.

En un comunicado, a nombre del director de la Facultad, Carlos Amador Bedolla, se indica que las clases teóricas y de laboratorio se tomarán en línea en horarios habituales con el fin de salvaguardar la seguridad de todos los integrantes.

A la comunidad de la Facultad de de Química: pic.twitter.com/o3zNfei1hV — Facultad de Química UNAM (@quimica_unam) September 28, 2025

¿Qué informó la UNAM sobre las amenazas cibernéticas?

Posteriormente, a través de la cuenta oficial de la red social X, la UNAM indicó que en días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente preparatorias y CCH’s.

¿Qué acciones ha tomado la universidad ante la situación?

Ante ello, enfatizó que sin minimizar ninguna situación, en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de seguridad además que detalló, se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y la policía cibernética para que investigue el origen y se proceda en consecuencia.

La UNAM exhortó a la comunidad universitaria “a informarse por los medios institucionales y las redes sociales oficiales, a no propagar información falsa y verificar siempre la fuente de cualquier versión. Asimismo, les pedimos atender en todo momento las indicaciones de las autoridades universitarias”.

