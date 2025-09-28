Sheinbaum respalda a Pablo Lemus pese a consignas en su contra

Este domingo los gritos de “¡Fuera Lemus!" causaron molestia en la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de la gira que realiza por diversos estados del país, para rendir su primer informe.

¿Qué ocurrió durante el evento en Zapopan?

Desde Zapopan, Jalisco, la Primera Mandataria tuvo que llamar a la calma a los presentes, debido a que las consignas se dividieron entre el “es un honor estar con Claudia hoy” y aquellos en contra del mandatario estatal, Pablo Lemus. De hecho, en esta ocasión el gobernador de la entidad no pudo ni siquiera dar el mensaje de bienvenida.

“Este es un evento institucional, no porque sea un evento masivo no quiere decir que no es un evento republicano…-Fuera Lemus…-Si están esos gritos mejor nos vamos ¿vamos a respetar, a ver levanten la mano quien va a respetar? Si n o hay respeto mejor nos vamos”. —

La presidenta estuvo en Zapopan, Jalisco Ampliar

Comenzó su discurso destacando que en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ha sido posible disminuir el nivel de pobreza, algo que calificó como una hazaña al disminuir de esta condición a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas.

“Una hazaña, algo extraordinario, por supuesto que tenemos que seguir trabajando todos los días para que ninguna familia mexicana este en pobreza, pero el logro es tan importante que hoy estamos en el nivel de pobreza más bajo de toda la historia de México”. —

Recordó que para ello, el gobierno federal aumentó el salario mínimo entre otras acciones en favor de sectores menos favorecidos.

¿Cómo reaccionó Sheinbaum ante las protestas?

En el mensaje, las expresiones como “precios justos del maíz y Jalisco es una fosa” siguieron en diversos momentos, la Jefa del Ejecutivo Federal, decidió respaldar el gobierno de Lemus Navarro.

“Podemos venir de partidos políticos distintos pero es muy importante que cuando estemos en el gobierno, nos coordinemos, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación… -buh-No, no, nada de eso.. mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco, bueno quedamos en que si iba a haber esas manifestaciones mejor acabábamos el mitin, la asamblea, nada, nada de eso, hay que respetarnos entre todos, muy importante en el país, ya, ya, ya”.

Claudia Sheinbaum encabezó el evento "La Transformación Avanza en Jalisco" Ampliar

Y volvió a pedir el voto por quienes querían que el evento continuara.

Sheinbaum Pardo recordó que la presentación del primer informe de gobierno concluirá el próximo 5 de octubre en un evento que realizará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Previamente al evento, a las afueras de la biblioteca pública Juan José Arreola de la Universidad de Guadalajara, se presentaron colectivos y familiares de personas desaparecidas exigiendo soluciones reales a dicha problemática.

