Denuncia Sandra Cuevas persecución política del gobierno de CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió este martes a la Cámara de Diputados para denunciar que es víctima de persecución política por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cobijada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y el líder de la bancada perredista en San Lázaro, la alcaldesa que ha sido acusada de agredir física y verbalmente a dos mandos de la policía capitalina, aseguró que la persecución en su contra se debe en el fondo a que se negó a formar parte de Morena, es decir, que fue invitada a salir del PRD y sumarse al partido en el poder.

"Ya basta de persecución política, y quiero decirlo abiertamente recibí cuatro invitaciones de parte de dos de sus más allegados la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena y les dije que no. Y al ver mi negativa ocurren estos hechos lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender"

De hecho, responsabilizó a la jefa de gobierno de lo que le pueda ocurrir a ella y a su familia.

"cuando uno entra a la política y después de haberle ganado a una pareja que representaba el imperio de la corrupción en esta ciudad y en el país, pues por supuesto que no se iban a quedar callados. Y quiero dejar algo muy claro, cualquier cosa que me llegue a pasar a mi o a mi equipo cercano de trabajo o a mi familia, hago responsable, directamente a Claudia Sheinbaum Pardo, a dolores Padierna y al policía que le opera absolutamente todo a la jefa de Gobierno, su indicativo es Máximo".

La alcaldesa de Cuauhtémoc, fue cuestionada por las pelotas con 500 pesos que repartió ayer entre sus seguidores, pero molesta, dio por terminada la conferencia de prensa y dijo que no venía a hablar de ese tema, sino de la persecución política de que es víctima.

"No nos desviemos estamos hablando de, a ver, a ver, a ver, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacra eh. Quieran moverse a otro lugar yo no me voy a mover, yo acuso persecución política por el caso de dos policías, que salen a denunciarme de privación ilegal de la libertad, de robo y de violencia, eso es lo que yo acuso",

Así concluyó la conferencia de prensa de la alcaldesa perredista que evadió responder sobre las pelotitas con 500 pesos que distribuyó entre un pequeño grupo de sus simpatizantes.