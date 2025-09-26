TLALPAN: Cartelera cultural para este fin de semana
La alcaldía se llena de música, cultura y actividades al aire libre
Este fin de semana, la alcaldía Tlalpan te invita a disfrutar de una agenda vibrante llena de música, arte y actividades comunitarias. Desde conciertos al aire libre hasta rodadas en bicicleta y obras de teatro, hay opciones para todos los gustos y edades. Prepara tu agenda y no te pierdas la cartelera de eventos que Tlalpan tiene para ofrecer.
1. Cuícatl: La ciudad que suena | FUENTES BROTANTES
¡La música toma las calles de Tlalpan! “Cuícatl: La ciudad que suena” llega al Parque Fuentes Brotantes con una variedad de géneros para deleitar a todos. Disfruta de una tarde de domingo llena de ritmo y armonía en un entorno natural.
- Artistas:
- 12:00 h: Rafael Cortés (Música)
- 13:00 h: Los Santiago (Música)
- 14:00 h: Los mulatos de Pepe Arévalo (Música)
- Lugar: Parque Fuentes Brotantes (Av. de las Fuentes 504, Fuentes Brotantes, Tlalpan, C.P. 14410, Ciudad de México).
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025.
- Horario: Desde las 12:00 horas (duración total 3 horas).
- Edad: A partir de 1 año.
- Costo: Gratuito.
- Accesibilidad: Sí.
2. OFCM: Yoo / Bruckner 9
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) presenta un programa imperdible bajo la batuta del director Scott Yoo, interpretando la monumental Sinfonía no. 9 de Anton Bruckner. Una experiencia musical profunda en la icónica Sala Silvestre Revueltas.
- Director: Scott Yoo.
- Obra: Anton Bruckner - Sinfonía no. 9.
- Lugar: Sala Silvestre Revueltas (Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México).
- Fechas:
- Sábado 27 de septiembre, 18:00 horas.
- Domingo 28 de septiembre, 12:30 horas.
- Duración: 1 hora 30 minutos.
- Edad: A partir de 8 años.
- Accesibilidad: Rampa de acceso en la entrada principal del recinto.
- Costos:
- General: $202
- Estudiantes, docentes, trabajadores del Gobierno de la CDMX, INAPAM: $102
- ¡Jueves hay 2x1 en boletos!
- Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/orquesta-filarmonica-de-la-ciudad-de-mexico-27-09-2025/event/3D0062E483B753DF
3. Bici-tlalpan
¡Saca tu bicicleta y únete a Bicitlalpan! Disfruta de un recorrido seguro y familiar por las calles de la alcaldía, con puntos de atención, actividades culturales, una feria de servicios, bici escuela y préstamo de bicicletas. Una excelente opción para un domingo activo y divertido.
- Recorrido: De Renato Leduc a San Fernando hasta Cjon. San Fernando (1.6 km).
- Fecha: Domingo 28 de septiembre.
- Horario: De 9:00 a 12:00 horas.
- Actividades: Puntos de atención, actividades culturales, feria de servicios, bici escuela, préstamo de bicicletas.
4. “El Ticuz, cuentos, canciones y versos para llorar” con Silverio Palacios Montes
El reconocido actor Silverio Palacios Montes presenta un espectáculo de cuentos, canciones y versos que promete conmover y entretener a la audiencia. Una noche de emociones en el corazón de Tlalpan.
- Artista: Silverio Palacios Montes.
- Lugar: Plaza de la Constitución (Tlalpan Centro I, C.P. 14000 Ciudad de México, CDMX).
- Fecha: Viernes 26 de septiembre.
- Horario: 19:00 horas.
- Edad: Todas las edades.
- Costo: Gratuito.
5. 2da Jornada Nacional de Tequios y Murales
La comunidad de Tlalpan se une a la 2da Jornada Nacional de Tequios y Murales, con el lema “Murales por la paz”. Este evento promueve la participación ciudadana y el embellecimiento de espacios públicos a través del arte, fomentando mensajes de paz y contra la adicción en todo el país.
- Actividad: Murales por la paz.
- Fecha: 26 de septiembre.
- Ubicación: Diversos puntos en la alcaldía Tlalpan (participando en la jornada nacional).
- Costo: Gratuito (participación voluntaria).
- Formulario de registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeilIArzUYXbiQhMVjuu4X5FgCPWL1utnPPYKWBLuXkvA8c2Q/viewform