TLALPAN: Cartelera cultural para este fin de semana

Este fin de semana, la alcaldía Tlalpan te invita a disfrutar de una agenda vibrante llena de música, arte y actividades comunitarias. Desde conciertos al aire libre hasta rodadas en bicicleta y obras de teatro, hay opciones para todos los gustos y edades. Prepara tu agenda y no te pierdas la cartelera de eventos que Tlalpan tiene para ofrecer.

1. Cuícatl: La ciudad que suena | FUENTES BROTANTES

¡La música toma las calles de Tlalpan! “Cuícatl: La ciudad que suena” llega al Parque Fuentes Brotantes con una variedad de géneros para deleitar a todos. Disfruta de una tarde de domingo llena de ritmo y armonía en un entorno natural.

Artistas:

12:00 h: Rafael Cortés (Música)



13:00 h: Los Santiago (Música)



14:00 h: Los mulatos de Pepe Arévalo (Música)

Lugar: Parque Fuentes Brotantes (Av. de las Fuentes 504, Fuentes Brotantes, Tlalpan, C.P. 14410, Ciudad de México).

Parque Fuentes Brotantes (Av. de las Fuentes 504, Fuentes Brotantes, Tlalpan, C.P. 14410, Ciudad de México). Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025.

Domingo 28 de septiembre de 2025. Horario: Desde las 12:00 horas (duración total 3 horas).

Desde las 12:00 horas (duración total 3 horas). Edad: A partir de 1 año.

A partir de 1 año. Costo: Gratuito.

Gratuito. Accesibilidad: Sí.

2. OFCM: Yoo / Bruckner 9

Fuente: Orquesta Filarmónica de la CDMX Ampliar

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) presenta un programa imperdible bajo la batuta del director Scott Yoo, interpretando la monumental Sinfonía no. 9 de Anton Bruckner. Una experiencia musical profunda en la icónica Sala Silvestre Revueltas.

Director: Scott Yoo.

Scott Yoo. Obra: Anton Bruckner - Sinfonía no. 9.

Anton Bruckner - Sinfonía no. 9. Lugar: Sala Silvestre Revueltas (Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México).

Sala Silvestre Revueltas (Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México). Fechas:

Sábado 27 de septiembre, 18:00 horas.



Domingo 28 de septiembre, 12:30 horas.

Duración: 1 hora 30 minutos.

1 hora 30 minutos. Edad: A partir de 8 años.

A partir de 8 años. Accesibilidad: Rampa de acceso en la entrada principal del recinto.

Rampa de acceso en la entrada principal del recinto. Costos:

General: $202



Estudiantes, docentes, trabajadores del Gobierno de la CDMX, INAPAM: $102



¡Jueves hay 2x1 en boletos!

Boletos: https://www.ticketmaster.com.mx/orquesta-filarmonica-de-la-ciudad-de-mexico-27-09-2025/event/3D0062E483B753DF

3. Bici-tlalpan

Fuente: Alcaldía Tlalpan Ampliar

¡Saca tu bicicleta y únete a Bicitlalpan! Disfruta de un recorrido seguro y familiar por las calles de la alcaldía, con puntos de atención, actividades culturales, una feria de servicios, bici escuela y préstamo de bicicletas. Una excelente opción para un domingo activo y divertido.

Recorrido: De Renato Leduc a San Fernando hasta Cjon. San Fernando (1.6 km).

De Renato Leduc a San Fernando hasta Cjon. San Fernando (1.6 km). Fecha: Domingo 28 de septiembre.

Domingo 28 de septiembre. Horario: De 9:00 a 12:00 horas.

De 9:00 a 12:00 horas. Actividades: Puntos de atención, actividades culturales, feria de servicios, bici escuela, préstamo de bicicletas.

4. “El Ticuz, cuentos, canciones y versos para llorar” con Silverio Palacios Montes

El reconocido actor Silverio Palacios Montes presenta un espectáculo de cuentos, canciones y versos que promete conmover y entretener a la audiencia. Una noche de emociones en el corazón de Tlalpan.

Artista: Silverio Palacios Montes.

Silverio Palacios Montes. Lugar: Plaza de la Constitución (Tlalpan Centro I, C.P. 14000 Ciudad de México, CDMX).

Plaza de la Constitución (Tlalpan Centro I, C.P. 14000 Ciudad de México, CDMX). Fecha: Viernes 26 de septiembre.

Viernes 26 de septiembre. Horario: 19:00 horas.

19:00 horas. Edad: Todas las edades.

Todas las edades. Costo: Gratuito.

5. 2da Jornada Nacional de Tequios y Murales

Fuente: Gobierno de México Ampliar

La comunidad de Tlalpan se une a la 2da Jornada Nacional de Tequios y Murales, con el lema “Murales por la paz”. Este evento promueve la participación ciudadana y el embellecimiento de espacios públicos a través del arte, fomentando mensajes de paz y contra la adicción en todo el país.