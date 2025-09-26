;

Modelo venezolana Angélica Yetsey, es presentada ante las autoridades por desaparición de artistas colombianos

La también actriz, Angie Miller, habría sido vista por última vez el 23 de septiembre en la CDMX

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones fue puesta a disposición del ministerio público la modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, pareja del cantante colombiano B King , encontrado muerto en el Estado de México. Fue reportada como desaparecida la mañana de este viernes; sin embargo, unas horas después se dió a conocer que fue presentada sin que se haya especificado el motivo

La también actriz, Angie Miller, habría sido vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con una ficha compartida por la comisión de busqueda de personas

Hasta el momento tanto la fiscalía de la Ciudad de México como la fiscalía del Estado de México no especifican si está en calidad de imputada, testigo o presentada para aportar información sobre el la muerte de los artistas colombianos

La venezolana en redes sociales hace unas semanas, grabó para sus redes con Bayron Sánchez, con quien estuvo antes de que el cantante ofreciera algunos conciertos con su colega Regio Clown.

Tras la desaparición de los músicos colombianos, Angélica usó sus redes sociales donde solicitaba ayuda para localizarlos. Uno de sus videos lo tituló ‘Mi colombiano favorito’ del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King

Cabe mencionar que al momento se sabe que ya fue liberada pero no se sabe alguna otra cosa al respecto.

