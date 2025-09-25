Trump tenía razón, dice la Casa Blanca tras recuperar recomendación de Tylenol de 2017 sobre el embarazo

"Trump tenía razón en todo", dijo la Casa Blanca sobre advertencia de Tylenol de 2017 relacionada a su uso en el embarazo.

Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por sostener que el consumo de Tylenol está relacionado con el desarrollo de autismo durante el embarazo, luego de que el presidente Donald Trump recomendara evitar este medicamento a las mujeres embarazadas, son cada vez más intensos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y agencias reguladoras de medicamentos de la Unión Europea y del Reino Unido rechazan la existencia de pruebas científicas que justifiquen los señalamientos y, por el contrario, sostienen que el paracetamol es seguro durante la gestación, Washington insiste en reforzar el argumento que Trump expuso en una conferencia de prensa este lunes.

Trump recomendó evitar el consumo de Tylenol durante el embarazo. Ampliar

Trump tenía razón, dice la Casa Blanca

Este miércoles, la Casa Blanca recuperó una publicación realizada por Tylenol en marzo de 2017, en la que la empresa advertía que no recomendaba usar ninguno de sus productos durante el embarazo.

En X, respondió a ese post con una imagen de Donald Trump sujetando una gorra que dice “Trump tenía razón en todo”. En tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos también reaccionó a la vieja publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump difunde “pruebas” que vinculan el Tylenol con el desarrollo de autismo durante el embarazo

De hecho, no recomendamos usar ninguno de nuestros productos durante el embarazo: Tylenol en marzo de 2017 a través de X. Ampliar

Fabricante de Tylenol defiende su uso durante la gestación

Según constató la BBC, Kenvue, fabricante de Tylenol, ha defendido el uso del medicamento en mujeres embarazadas. “Creemos que la ciencia independiente y sólida demuestra claramente que tomar acetaminofén no causa autismo. Estamos totalmente en desacuerdo con cualquier sugerencia en contrario y nos preocupa el riesgo para la salud que esto supone para las mujeres embarazadas”, declaró la farmacéutica al servicio de radiodifusión y televisión británica.

Los productos de Tylenol incluyen la advertencia: “Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo”. Esta es la misma recomendación que emitió la OMS tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

Los productos de Tylenol incluyen la advertencia: “Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo”. Ampliar

OMS: evidencia científica sigue siendo inconsistente

La OMS señaló que, aunque algunos estudios han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, la evidencia científica que hay es inconsistente. Explicó que muchas otras investigaciones no han encontrado relación alguna y que, de existir, probablemente se habría presentado de manera frecuente en múltiples ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia próxima reunión México-Estados Unidos para revisar acuerdo de seguridad