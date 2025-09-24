Sheinbaum anuncia próxima reunión México-Estados Unidos para revisar acuerdo de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se alista una reunón diplomática con Marco Rubio en Estados Unidos, por el proyecto de seguridad fronteriza.

Sin dar una fecha exacta, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que ya se alista la primera reunión México Estados Unidos entre diplomáticos de ambos países, para revisar el avance en el “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, acordado tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, precisó que el encuentro se llevará a cabo en Texas.

“En los Estados Unidos creo que es en Texas y no es digamos el primer nivel, no van los secretarios, pero van a nivel subsecretarios para darle seguimiento a este entendimiento al que llegamos con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad”.

¿Qué temas se abordarán en la reunión México Estados Unidos?

El acuerdo, firmado el 3 de septiembre, incluye la conformación de un grupo de implementación de alto nivel para enfrentar al crimen organizado transnacional. Entre los principales puntos están: detener el tráfico de fentanilo y armas, combatir el robo de combustibles, eliminar túneles fronterizos clandestinos, frenar los flujos financieros ilícitos y reforzar la seguridad en la frontera.

Sheinbaum explicó que el trabajo será conjunto entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos policiales y autoridades judiciales de ambos países para desmantelar al crimen organizado y proteger a las comunidades.

¿Cómo defendió Sheinbaum la estrategia de seguridad frente a críticas de EU?

Tras las declaraciones del embajador estadounidense Ron Johnson, quien calificó su estrategia como un “cambio brusco” respecto a la política de “abrazos, no balazos”, Sheinbaum defendió la continuidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ya saben que cuando quiere diferenciar no lo permitimos porque somos un proyecto… hay una intención, no sé si es del embajador, no le voy a atribuir a él ni mucho menos, pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí de generar la condición para que yo pudiera decir, somos distintos. Eso nunca va a haber, jamás porque además nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador en toda su magnitud”.

La Jefa del Ejecutivo insistió que su política de seguridad es un seguimiento directo de lo realizado en la administración pasada.

