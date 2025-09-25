;

  • 26 SEP 2025, Actualizado 01:39

Línea 1 Metro modificará horarios por pruebas previas a reapertura

El STC informó que la Línea 1 Metro cerrará antes de lo habitual durante tres fines de semana de septiembre y octubre por pruebas de control de trenes, con servicio alternativo de RTP.

Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer horarios de cierre modificados en el servicio de la Línea 1 previo a la reapertura

Octavio García Ortiz

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer horarios de cierre modificados en el servicio de la Línea 1 Metro debido a pruebas de control de trenes previo a la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Las corridas concluirán a las 22:00 horas durante los siguientes sábados y domingos:

  • Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
  • Sábado 4 y domingo 5 de octubre
  • Sábado 11 y domingo 12 de octubre

¿Por qué se harán los cierres en la Línea 1?

A través de un comunicado se detalló que los exámenes de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) se deben realizar en los trenes NM22 y NM16, como un requisito obligatorio ante la próxima reapertura del último tramo de una intervención a esta línea que se ha realizado en distintas etapas desde el año 2022.

El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, Pantitlán y Chapultepec.

¿Qué servicio alternativo habrá para usuarios?

Además, se indicó que se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

RSU

