Línea 1 Metro modificará horarios por pruebas previas a reapertura

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer horarios de cierre modificados en el servicio de la Línea 1 Metro debido a pruebas de control de trenes previo a la reapertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Las corridas concluirán a las 22:00 horas durante los siguientes sábados y domingos:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

¿Por qué se harán los cierres en la Línea 1?

A través de un comunicado se detalló que los exámenes de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) se deben realizar en los trenes NM22 y NM16, como un requisito obligatorio ante la próxima reapertura del último tramo de una intervención a esta línea que se ha realizado en distintas etapas desde el año 2022.

Aviso importante a usuarias y usuarios de la Línea 1:

En las siguientes fechas el servicio concluirá a las 22:00 horas:

• 27 y 28 de septiembre

• 4 y 5 de octubre

• 11 y 12 de octubre

El STC Metro solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prever tiempos de traslado, ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, Pantitlán y Chapultepec.

¿Qué servicio alternativo habrá para usuarios?

Además, se indicó que se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

