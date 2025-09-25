¡Se acabó la espera! La Línea 1 del Metro reabrirá al 100% el próximo mes

La noticia que miles de usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) estaban esperando por fin ha llegado. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la línea 1 del metro (la famosa ‘Línea Rosa’) estará operando al cien por ciento el próximo mes.

Después de más de tres años de obras de rehabilitación mayor, los trenes volverán a recorrer el tramo completo, beneficiando a millones de habitantes de la capital.

¿Cuándo reabren las últimas tres estaciones de la línea 1 del metro?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que las últimas tres estaciones cerradas (Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio) reabrirán al público el próximo mes. No obstante, no se dio a conocer el día específico de la reapertura.

En febrero pasado se había prometido la reapertura en el transcurso de 2025, estimando el servicio hasta Tacubaya en la primera mitad del año y Observatorio después de junio, pero las autoridades han adelantado la fecha.

Asimismo, han anunciado nuevos horarios los fines de semana para seguir con las pruebas de los trenes, a continuación toda la info:

Línea 1 del metro Ampliar

¿Desde cuándo está cerrada la línea 1 del metro?

El proyecto de rehabilitación mayor de la línea 1 del metro inició en julio de 2022. Desde entonces, la línea ha operado en fases de cierre, primero de Pantitlán a Salto del Agua, y luego de Balderas a Observatorio, para poder llevar a cabo la modernización de la llamada ‘Línea Rosa’.

Actualmente, el servicio de la línea 1 del metro se ofrece en 17 estaciones, cubriendo la ruta de Pantitlán a Chapultepec, lo que representa un 85% de su totalidad. Sin embargo, con el anuncio de Brugada, se completará la rehabilitación total, incluyendo la reapertura de las tres estaciones que siguen cerradas: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Línea 1 del metro / Eyepix Group Ampliar

La ‘Línea Rosa’ al fin completa

Durante la entrega de vales del programa Mercomuna en el Zócalo capitalino, la mandataria capitalina confirmó la buena nueva, diciendo: “El próximo mes se abrirá la línea 1 del metro hasta Observatorio”, aseguró Brugada, sin especificar el día exacto de la reinauguración.

Esta noticia pone fin a una larga espera y a los retrasos que se acumularon en el proyecto. La rehabilitación de la línea 1 del metro se ha extendido más de dos años respecto al plazo inicial de un año, debido a diversos factores, como contratiempos con la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, las obras mayores en la estación Observatorio y la necesidad de adaptar las obras al Tren Interurbano México–Toluca.

Brugada también adelantó que, una vez que la línea 1 del metro retome su operación completa de Pantitlán a Observatorio, comenzarán los trabajos de intervención en la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

Así que te recomendamos mantenerte al pendiente de los canales oficiales para no caer en noticias falsas que difundan información no verídica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Metro CDMX: ¿Es cierto que este transporte fue un regalo para María Félix?