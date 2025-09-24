Aumenta la tensión: Drones sospechosos invaden el espacio aéreo de Dinamarca y Noruega

Rusia está en el centro de las miradas tras el cierre de los principales aeropuertos de Copenhague y Oslo. Ambos países, Dinamarca y Noruega, se vieron obligados a detener todas sus operaciones aéreas debido al avistamiento de drones no identificados que sobrevolaban zonas de alta seguridad.

Este incidente, calificado como el más grave para la infraestructura danesa, ha provocado una alarma internacional y la sospecha apunta al Kremlin. La situación se resolvió tras varias horas de cierre, dejando a su paso retrasos en vuelos y un ambiente de tensión en Europa.

¿Por qué cerraron los aeropuertos de Copenhague y Oslo?

Los aeropuertos de Copenhague en Dinamarca y Oslo en Noruega cerraron sus operaciones por el avistamiento de drones. Estos vehículos aéreos no tripulados, de dimensiones considerables, fueron detectados volando de forma ilegal y sin autorización en áreas restringidas.

La presencia de estos drones representaba un serio peligro para la seguridad de las aeronaves y los pasajeros, por lo que las autoridades decidieron suspender todo el tráfico aéreo para evitar un posible accidente. En el caso de Copenhague, se detectaron tres drones, mientras que en Oslo también se registraron avistamientos similares.

Una serie de enormes objetos voladores, paralizaron el Aeropuerto de Copenhague-Kastrup en #Dinamarca. pic.twitter.com/agAaTu6aqg — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 23, 2025

¿Por qué se culpa a Rusia?

Aunque no hay pruebas definitivas, la culpa recae en Rusia por varios motivos. Primero, tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, han señalado directamente a este país como el principal sospechoso.

La tensión política entre Rusia y los países de la OTAN, especialmente desde la invasión a Ucrania, ha escalado. Este tipo de incursiones ilegales con drones no es algo nuevo; Rumania y Polonia, otros miembros de la OTAN, también han reportado violaciones de su espacio aéreo por parte de drones rusos, lo que refuerza la sospecha de que Rusia está detrás de estas acciones como una forma de provocación.

Este tipo de incidentes, como lo mencionó la primera ministra danesa, “dicen mucho de los tiempos que vivimos” y reflejan la creciente preocupación por la seguridad en la región. La falta de pruebas directas no ha impedido que la comunidad internacional y los gobiernos afectados miren con recelo a la Federación Rusia, intensificando las tensiones geopolíticas en una región ya de por sí volátil.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El desfile militar chino ¿un doble mensaje de poder y nuevas alianzas?