Doble de acción de Tom Holland continúa con el rodaje de Spiderman 4 tras accidente del actor

En Glasgow, Escocia mientras se realizaba la filmación de la cuarta entrega del hombre araña, Tom Holland sufrió una conmoción cerebral al caer mal en una acrobacia arácnida parte de una escena para la próxima película.

Por protocolos tuvieron que internarlo de urgencia tanto a él como a una actriz de riesgo quien también se vio involucrada. Afortunadamente se recibieron buenas noticias al informarse que ambos están bien y estables.

¿Se retrasarán las grabaciones?, ¿estará lista para antes de Julio 2026 como prometieron?

Es un hecho confirmado incluso por el padre del actor británico, que se retrasarán las filmaciones, ya que deberá tener reposo durante varias semanas debido a lo sucedido que, aunque no haya sido de gravedad, el descanso es inminente.

No se sabe si esto pueda retrasar el estreno que se tenía previsto para Julio del próximo año, pero se espera pronta recuperación del actor.

Tom Holland se accidenta en el rodaje de la nueva película de Spider-man. Ampliar

Doble de acción continúa con el rodaje

Mientras Tom se recupera un doble de acción continua grabando las escenas de Spider-Man Brand New Day por lo que con esta noticia podría ayudar a que se cumplan los tiempos de entrega.