Ghost cancela concierto en CDMX: Te decimos por qué y si habrá reembolso o nueva fecha

Ghost cancela su concierto de este 23 de septiembre en CDMX debido a una enfermedad que presentó el vocalista Tobias Forge.

La banda sueca Ghost canceló su concierto en la Ciudad de México minutos antes del inicio programado este lunes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

¿Por qué canceló Ghost su concierto en CDMX?

Tobias Forge, líder de la banda sueca Ghost, sufrió una intoxicación alimentaria que le hizo imposible salir al escenario.

“Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto”, señaló la empresa a cargo del espectáculo.

¿Reprogramarán el concierto de Ghost?

De acuerdo con el comunicado de la empresa de espectáculos, no se contempla reprogramar el concierto en una nueva fecha, por lo que solo informa que habrá reembolsos automáticos en el caso de las compras en línea, mientras que el resto deberá esperar al 26 de septiembre para solicitar su reembolso en el sitio donde compró sus boletos.

Fans de Ghost reclaman nueva fecha

La cancelación del concierto causó molestia entre los seguidores de la banda sueca, quienes pidieron que la fecha se recorra al 26 de septiembre a través de los comentarios:

Reprogramen el concierto, por favor. Para muchos esta era la única oportunidad que tendríamos de verlo 😭

QUE PONGAN OTRA FECHA PORFAVOOOOR, no sean así 😢

No es justo abran otra fecha 💔💔💔

Yo no quiero reembolso sr o esa quiero verlo 🥹

Aquí estamos llorando en la puerta del palacio, no lo puedo creer 😢

Que les pasen la fecha al 26... Es lo justo!!!!!!

Entre los comentarios, destacaron varios fans que viajaron de otros países para asistir al concierto de hoy y se quedaron varados.

Viajé desde Argentina y pasa esto... Que hago ahora?

Viajé desde Chile específicamente a verlos por mi aniversario de matrimonio, si estaba intoxicado no debieron dejar entrar a la gente y cancelarlo a 10 minutos, me parece un insulto gigante.

¿Quienes son Ghost?

Ghost es una banda sueca que mezcla rock, metal y pop formada en 2006 en Linköping, que tiene como vocalista a Tobias Forge, quien encabeza al grupo con la identidad de Papa Emeritus en un ambiente oscuro que ha causado polémica en muchas partes del mundo.

Durante años, Tobias Forge mantuvo su identidad en secreto gracias a sus máscaras y maquillaje hasta que los fans lo obligaron a aceptar que se trataba de él. Al sacerdote oscuro lo acompañan en el escenario los Nameless Ghouls, que son músicos que aún mantienen su anonimato.

