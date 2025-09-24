Asesinan al comandante de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Efraín León y a su hijo

El Comandante Efraín León y su hijo fueron ultimados a balazos la noche del pasado lunes en Tenería del Santuario, en Celaya, Guanajuato.

Fue identificado como Efraín León, el comandante de la Dirección de Tránsito y Policía Vial asesinado junto con su hijo Emanuel en la comunidad de Tenería del Santuario, la noche del pasado martes.

El mando tenía 30 años de servicio en la corporación y estaba a cargo de un grupo dentro de la dirección, al igual que otros compañeros recientemente atacados o desaparecidos, situación que ha encendido las alertas entre los directivos de la corporación.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

El ataque se registró el lunes por la noche en la colonia 19 de Abril, sobre la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes. Efraín y Emanuel fueron agredidos con armas de fuego.

Al llegar unidades de Seguridad Pública, se notificó sobre dos personas lesionadas por disparos, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos. Sin embargo, al arribo de la ambulancia se confirmó que tanto el comandante como su hijo habían perdido la vida.

Más tarde, compañeros de la corporación confirmaron que se trataba de un mando de Tránsito Municipal y su hijo, quienes residían en la misma comunidad.

Investigación de la Fiscalía

Tras los hechos, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona con presencia de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias, mientras peritos levantaron los indicios balísticos encontrados afuera de la vivienda.

El SEMEFO realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos. En paralelo, se reforzaron los rondines de vigilancia en la comunidad. Por el momento, la investigación sigue a cargo de la Fiscalía.

ahz.

