Jimmy Kimmel Live será reemplazado por noticias en más de 30 estaciones, asegura Sinclair Inc ante anuncio de Disney

Disney confirmo el regreso de Jimmy Kimmel a su programa este martes. / Michael Le Brecht

A menos de una semana de que se anunciara la suspensión indefinida del programa, Jimmy Kimmel regresará al aire. The Walt Disney Company, propietaria de la American Broadcasting Company, informó este lunes que el conductor retomará su espacio en pantalla.

“El miércoles pasado decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento delicado para el país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos e insensibles”, señaló la empresa. Agregó que, tras conversar en los últimos días con Kimmel, decidieron reanudar el programa este martes.

Por su parte, Sinclair Broadcast Group, uno de los conglomerados más grandes de televisión en Estados Unidos que incluyen 39 afiliadas en todo el país, anuncio que no transmitirá el show y en su lugar lo reemplazará con programación de noticias.

“Estamos en conversaciones con ABC mientras evaluamos el posible regreso del programa”, escribió la empresa en redes sociales.

Mapa que muestra las estaciones afiliadas propiedad de Sinclair / Sinclair Inc. Ampliar

¿Por qué cancelaron a Jimmy Kimmel?

Durante un monólogo sobre el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk, Kimmel dijo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”. Agregó que “la pandilla MAGA” estaba “desesperada por caracterizar al asesino de Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

La oleada de críticas provocó que los propietarios de ABC suspendieran al presentador y el programa.

Trump celebró suspensión del programa

Ante esto, Donald Trump celebró que cancelaran al comediante en sus redes sociales, dijo que era una “gran noticia para Estados Unidos” y pidió que otros presentadores también fueran suspendidos.

No es la primera vez que Trump presiona a los medios, ya que en múltiples ocasiones su administración ha buscado mayor control sobre las cadenas y la industria en general. Incluso ha emprendido acciones legales contra medios como The Wall Street Journal y The New York Times, según ha detallado el escritor y crítico de entretenimiento Mark Kennedy.

