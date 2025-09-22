Enchúlame la Casa - Martha Debayle - Episodio 3

En este segundo episodio de Enchúlame la Casa con Martha Debayle y W Radio, Martha Gaona, la ganadora de esta transformación del hogar comienza a ser palpable.

En plena reconstrucción, la casa de Martha está en un momento donde se convierte en un verdadero hogar.

En esta ocasión, Liz Silva, diseñadora de interiores, presenta todos los cambios de los muros y paredes que comienzan a darle ese toque especial a la nueva casa.

El piso y los cimientos se transforman

Liz Silva está logrando que esta casa de Martha Gaona renazca, que tenga una vida y arrope a sus habitantes como ese lugar seguro. Desde la entrada hasta la terraza, los pisos son una pieza clave para mantener esa armonía de color, de vibra e incluso, de la vida misma.

En este tercer capítulo de Enchúlame la Casa, se eligieron pisos en tonos neutros para hacer que el espacio parezca más grande, amplio y le entre más luz. El diseño se está eligiendo con toques vintage y contraste con texturas modernas y frescas, lo que hará que el equilibro del diseño se mantenga único y elegante.

Asimismo, Liz Silva menciona que el toque especial en este tercer episodio es la terraza o azotea, pues la convertirán en un roof garden para aprovechar el espacio tan amplio que tienen y pueda ser otro lugar donde se compartan risas, experiencias y una vista hacia el exterior cómoda.

Así que si quieres seguir de cerca esta experiencia de Enchúlame la Casa con Martha Debayle y W Radio