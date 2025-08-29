Enchulame La Casa - Martha Debayle - Episodio 2

Para esta segunda entrega de Enchulame La Casa, vivimos junto a Martha Gaona, la ganadora, uno de los pasos más importantes en la transformación de un hogar: El desapego.

Tantos recuerdos, tantos cariños, tantas vivencias acumuladas durante años, no son fáciles de soltar, pero para todo gran cambio en la vida, se necesita soltar y con ayuda de Claudia Torres, seguimos el camino del verdadero Makeover.

Desde elegir las cosas que ya no necesitas, las que irán a la basura y después, la de conservar las verdaderas cosas de valor, las que seguirán contigo y te acompañaran en este nuevo cambio en tu hogar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Todo lo que debes saber antes de comprar una propiedad: Guía completa para evitar sorpresas

LA METODOLOGÍA DEL ORDEN

Para toda mudanza o depuración, es indispensable darle un orden a tus objetos, sea lo que sea. Zapatos, muebles, ropa, adornos. Para que la transformación sea completa.

En este episodio vemos. Martha disfrutar de algo que pocas veces había hecho en la vida: Elegir o depurar las cosas que en verdad necesita, dejas atrás el apego emocional y sustancial y empezar a cambiar su vida, siempre en busca de un mejor futuro.

Te dejamos el capítulo completo de Enchulame La Casa - Behid the Makeover, con Martha Debayle.