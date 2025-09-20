Aseguran predio y camión con hidrocarburo por robo de combustible en Edomex

Continúan las acciones conjuntas de las fuerzas de seguridad para el aseguramiento de predios dedicados al huachicol en el Estado de México.

Autoridades estatales y federales aseguraron un predio y un camión donde se almacenaba hidrocarburo de manera ilegal en el Estado de México, tras una denuncia por robo de combustible.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal aseguraron un predio y un camión donde se almacenaba hidrocarburo ilegal.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo cártel del huachicol fiscal, “una trama siniestra y oscura que golpea directamente a la narrativa oficial”: Héctor de Mauleón

De acuerdo con las autoridades, fue durante un rondín de vigilancia para combatir acciones ilícitas, fuerzas de seguridad recibieron una alerta sobre un inmueble ubicado en la calle Tetepango, esquina con Autopan número 6, en la colonia Barrio Santiago, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, en donde presuntamente se vendía de manera clandestina combustible.

TE PUEDE INTERESAR: Se avanzó con AMLO en combate a huachicol pero aún hay… queremos erradicarlo: Sheinbaum

Mil litros de hidrocarburo fueron localizados en un predio del municipio de Coyotepec en el Estado de México. Ampliar

En el lugar, delimitado con tarimas y un zaguán metálico color negro, localizaron bidones de mil litros con hidrocarburo.

Además, inspeccionaron un vehículo marca International, color blanco con rojo, modificado con una cisterna metálica de fabricación artesanal, de la cual salía gasolina.

Debido al riesgo que representaba, personal de Protección Civil y PEMEX evaluó las condiciones en que se encontraba el combustible y determinó que el camión no debía trasladarse. Una unidad oficial permanece en el sitio para resguardar la evidencia, mientras los agentes presentaron la denuncia correspondiente.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información