México y Estados Unidos blindan la logística aérea

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) consolidaron un avance estratégico tras sostener un diálogo productivo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT).

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La @SRE_mx y la #SICT, informan que, como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral.



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¿Qué acuerdos se lograron en transporte aéreo?

Ambos países establecieron medidas clave para la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral, reafirmando el compromiso de México por mantener un mercado competitivo que facilite el libre flujo de personas y mercancías bajo un marco regulatorio claro y basado en mejores prácticas internacionales.

Uno de los pilares de este acuerdo es el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como pieza fundamental del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué papel tendrá el AIFA en el acuerdo?

El documento firmado reconoce formalmente al AIFA dentro de la oferta regional y contempla su inclusión en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

Esto asegura un diálogo permanente sobre el futuro del transporte aéreo y las operaciones entre esta terminal y diversos destinos en territorio estadounidense.

En materia de carga aérea, las autoridades pactaron condiciones que garantizan un acceso equitativo y transparente a la infraestructura tanto del AIFA como del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

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¿Cómo impactará en la conectividad y logística?

Esta disposición busca ampliar las opciones operativas y robustecer la conectividad logística entre ambos países, beneficiando la eficiencia de ambos aeropuertos.

Paralelamente, la SICT avanza en las facilidades necesarias para incrementar el volumen de operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles.

Para asegurar el éxito de estos acuerdos, se conformará un grupo de trabajo bilateral integrado por funcionarios de la SICT y el DOT.

Este equipo técnico supervisará la implementación de los compromisos y evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos, integrando además las perspectivas de las aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en consolidar su presencia de carga en el AIFA.

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