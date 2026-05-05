¿Tienes una bici eléctrica? Cuidado, a partir de julio cambian las reglas en CDMX

A partir del 1 de septiembre de 2026, las bicicletas eléctricas motorizadas que circulen en la Ciudad de México deberán contar obligatoriamente con placas y licencia de conducir.

Para el 1 de septiembre de este año, las bicicletas eléctricas motorizadas que circulan en la ciudad de México deberán contar con placas y los conductores con licencia; de lo contrario podrán ser sancionados por la autoridad.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza Conferencia de Prensa https://t.co/4uqqdJtX6j — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 5, 2026

¿Cuándo deberán cumplir con placas y licencia?

El registro y obtención de placas se hará en dos periodos:

A partir de 1 de julio los vehículos nuevos tendrán que salir de las agencias o de los comercios con su respectiva placa;

Los que ya transitan por la ciudad tendrán hasta el 20 de noviembre para regularizarse y sacar su placa y su licencia.

A partir de septiembre, las sanciones para aquellos vehículos nuevos que no cumplan con esta disposición serán de los 1,175, 1,762 y 2,350 pesos dependiendo de las violaciones al reglamento de tránsito.

A los vehículos motorizados que ya circulan por la ciudad se les dará de plazo hasta el 20 de noviembre para su regularización.

Ampliar

¿Qué tipos de placas habrá?

Habrá dos tipos de placa:

Tipo A para los que tengan un peso menor a los 35 kilogramos y cuya velocidad exceda los 25 kilómetros por hora.

Tpo B para los vehículos motorizados eléctricos que tengan un peso superior a los 35 y hasta 350 kilogramos y cuya velocidad sea arriba de los 25 kilómetros por hora.

Estarán exentos de la placa, aquellos vehículos que no rebasen los 25 kilómetros por hora y pesen menos de 35 kilos. Sin embargo, estas bicicletas deberán registrarse ante la secretaria de Movilidad para que se les otorgue un “distintivo de movilidad eléctrica”.

⚡🛵 La Ciudad de México avanza hacia una movilidad más ordenada y segura.



Con nuevas disposiciones para vehículos eléctricos motorizados, se establecen reglas claras que priorizan la convivencia en las calles, reducen riesgos y garantizan traslados más seguros para todas y… pic.twitter.com/kdojNVxHr4 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 5, 2026

¿Qué sanciones contempla el reglamento?

Entre las violaciones al reglamento de tránsito están:

Circular sobre las banquetas.

Meterse a las ciclovías o por los carriles confinados al transporte público.

Ir en carriles centrales de vías de acceso controlado.

Falta de casco (que es obligatorio).

Manejar luego de haber consumido alcohol o drogas.

Ante la expansión acelerada de este medio de transporte, este martes, se publican tanto en el Reglamento de Tránsito como en el Reglamento de Movilidad las nuevas disposiciones y las multas.

Al firmar las nuevas normas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que estas tienen como “objetivo estratégico fortalecer la seguridad vial de todos los habitantes; que la ciudad tenga un orden en la movilidad”.

Síguenos en Google News y encuentra más información