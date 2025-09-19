PRI: Crónica del Fin, ¿Cuándo se estrena y dónde ver?

El Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país alrededor de siete décadas, será el eje da la nueva serie documental “PRI: Crónica del Fin”. Con un avance breve, se presentó un primer vistazo que deja ver a algunas figuras del priismo y de la política mexicana a través de testimonios y archivos inéditos. El proyecto está escrito y dirigido por la periodista Denise Maerker.

Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Alejandro Moreno. Ampliar

¿Cuándo se estrena el documental del PRI?

El primer episodio estará disponible este lunes 22 de septiembre, contará con un total de cinco capítulos.

¿Dónde ver “PRI: Crónica del Fin”?

La producción será exclusiva de Vix, el servicio de streaming de TelevisaUnivision. Los usuarios podrán disfrutarla desde televisores inteligentes, computadoras o aplicaciones móviles con una suscripción activa.

Los políticos en “PRI: Crónica del Fin”

El tráiler muestra breves apariciones de personajes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Cuauhtémoc Cárdenas, Elba Esther Gordillo, Manlio Fabio Beltrones, Alejandro “Alito” Moreno, Vicente Fox y Marcelo Ebrard, entre otros.

