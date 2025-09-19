¿De qué tratará “PRI: Crónica del Fin”, la serie documental dirigida por Denise Maerker?

El Partido Revolucionario Institucional protagonizará una serie documental de cinco episodios que contará con entrevistas exclusivas e información inédita de los más de 50 años de su trayectoria política, periodo en el que se mantuvo ininterrumpidamente como el partido hegemónico del país. A través de redes sociales, la plataforma de streaming Vix presentó el primer tráiler de lo que será “PRI: Crónica del Fin”.

¿De qué trata el documental del “PRI: Crónica del Fin”?

Aunque aún no hay una sinopsis del documental, la periodista Denise Maerker, escritora y directora de esta producción, detalló: “Medio siglo de la historia política del Partido Revolucionario Institucional (y de México) narrados con archivo inédito y testimonios exclusivos”.

¿Qué políticos salen en “PRI: Crónica del Fin?

El primer avance muestra a figuras como la expresidenta del SNTE y exdiputada priista Elba Esther Gordillo; el senador Manlio Fabio Beltrones; Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y fundador del extinto PRD; expresidentes priistas como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018); así como Vicente Fox Quesada, expresidente panista (2000-2006).

Además, también aparece el dirigente del PRI Alejandro “Alito” Moreno y personajes de la actual administración como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Entre otros personajes de la política mexicana.

¿Cuándo se estrena “PRI: Crónica del Fin”?

Aunque la plataforma aún no ha revelado la fecha de estreno, se espera que este lunes 22 de septiembre se estrene su primer episodio en el servicio de streaming.

Los políticos que aparecen en "PRI: Crónica del Fin". Ampliar

¿Cuándo se creó el PRI?

De acuerdo con el escritor Jorge Pinto Mazal, la primera declaración de principios del Partido de la Revolución se aprobó durante su fundación, el 4 de marzo de 1929, bajo el mando de Plutarco Elías Calles, quien creó el Partido Nacional Revolucionario.

En menos de una década, el partido ganó fuerza y, el 30 de marzo de 1938, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana. Sin embargo, ocho años después, en enero de 1946, adoptó su nombre actual: Partido Revolucionario Institucional, bajo el lema “Democracia y justicia social”, según detalla el propio instituto político en su página oficial.

