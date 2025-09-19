Carlos Gurrola ‘Papayita’: El caso de un trabajador que perdió la vida a causa de bullying laboral en Torreón, Coahuila

Casi no se habla del ‘bullying laboral’ sin embargo las agresiones pueden causar la pérdida de la vida. Esto fue lo que le pasó a Carlos Gurrola o como le decían ‘Papayita’, un trabajador de limpieza que por una ‘broma’ de sus compañeros de trabajo, falleció. Es por eso que te contamos su caso y si las autoridades correspondientes ya dijeron algo al respecto.

¿Qué le sucedió a Carlos Gurrola ‘Papayita’?

La tarde del jueves 18 de septiembre se confirmó la muerte de ‘Papayita’ en la clínica 71 del IMSS. Habría ingresado a ese hospital en estado crítico y su caso rápidamente se volvió viral.

Carlos Gurrola era trabajador de limpieza de la cadena departamental ‘H.E.B’, supermercados muy famosos en el norte del país. Él era víctima de acoso y bullying laboral por parte de sus compañeros de trabajo.

Su familia relató las bromas que recurrentemente se le hacían a Carlos Gurrola ‘Papayita’, como esconderle la comida, dañar su bicicleta o esconderle su celular, pero definitivamente esto rebasó el límite y el trabajador perdió la vida. El trabajador murió a causa de una ‘broma’, pues Carlos regresó de su almuerzo alrededor de las 2 de la tarde y una hora más tarde, tomó su electrolito, sin embargo, notó un sabor extraño en él, por lo que desechó la botella sin saber que sus compañeros le habían vaciado una sustancia tóxica dentro de ella, que mencionan, era desengrasante en líquido.

#Torreón: Muere trabajador tras ingerir electrolito con desengrasante que compañeros le habrían dado como 'broma'



Por esos motivos, la familia de Papayita presentó una denuncia a la Fiscalía General de Justicia del Estadohttps://t.co/uzGliKZzRa — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) September 19, 2025

‘Papayita’ no fue atendido de manera inmediata y esto ha desatado una ola de críticas por parte de todos los usuarios de internet, así como de la misma familia. Éstos últimos (incluso) fueron notificados del accidente hasta las 6 de la tarde, y fueron ellos mismos quienes lo llevaron a la Cruz Roja más cercana. Finalmente, ayer se confirmó que falleció por complicaciones en su cuerpo.

Diversas fuentes confirman que la Fiscalía de Torrreón ya investiga el caso y que además, reportaron que una compañera tiró la botella, deshaciéndose de una pieza clave de la investigación. Asimismo, mencionaron que ya cuentan con una carpeta de investigación abierta y se pidió a la empresa las cámaras de vigilancia de la misma para poder seguir con el proceso.

Casos como estos nos recuerdan que desafortunadamente, muchas empresas no tienen el conocimiento de lo que es acoso laboral y no cuentan con políticas que defiendan a sus trabajadores de agresiones de ese tipo. Por lo que habrá que esperar a confirmaciones de las autoridades correspondientes para saber qué sigue y dar con los responsables.

