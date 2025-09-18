Álvaro Obregón: 5 restaurantes que debes conocer

La oferta gastronómica en Álvaro Obregón es tan diversa como deliciosa, abarcando desde propuestas innovadoras hasta clásicos de la cocina mexicana. Si buscas un lugar para deleitar tu paladar, aquí tienes cinco restaurantes que debes conocer en la zona.

1. Hokusai

Un restaurante que fusiona elementos de la cultura japonesa con un enfoque no convencional, creando una atmósfera única y rebelde. Aquí podrás degustar kushiages, sashimis, gyozas y makis. Aunque la relación precio-porción puede parecer elevada, la propuesta gastronómica es de alta calidad y llena de sabor.

◦ Dirección: Blvrd de la Luz 777, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México, CDMX

Telefóno: 55 6731 1838

Reservas: http://wa.link/f0vrfq

◦ Horarios: Lunes a miércoles: 8 a.m. – 11 p.m. | Jueves a sábado: 8 a.m. – 12 a.m. | Domingo: 9 a.m. – 5 p.m.

◦ Más información: https://www.sud777.com.mx/about-1

2. La Taberna del León

Ubicado en Plaza Loreto, este restaurante ofrece un ambiente agradable con opciones de asientos al aire libre y comedor privado. Es conocido por sus buenos cócteles y su menú variado.

◦ Dirección: Antonio Plaza Altamirano 46, Cañada 2da Secc, 01090 Ciudad de México, CDMX

◦ Teléfono: 55 5616 2110

◦ Reservas: https://www.opentable.com.mx/la-taberna-del-leon

◦ Horarios: Miércoles a sábado: 1:30 p.m.–12 a.m. | Domingo: 1:30–6 p.m. | Lunes a martes: 1:30–11 p.m.

◦ Más información: tabernadelleon.com.mx

3. El Cardenal San Ángel

Un clásico de la cocina mexicana con una reputación bien ganada. Su rango de precio es de medio a alto.

◦ Dirección: Av. de la Paz 32, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, CDMX

◦ Teléfono: 55 5550 0293

◦ Horarios: Miércoles a martes: 8 a.m.–6:30 p.m.

◦Más información: https://www.restauranteelcardenal.com/

4. La Buena Fe

Este restaurante combina las características de una tradicional cantina mexicana, un pub inglés y una tasca española. Ofrece comida internacional y postres de la casa en un ambiente informal, ideal para cerrar negocios o celebrar fechas importantes.

◦ Dirección: Av. Altavista 43, San Ángel, Álvaro Obregón, 01060 Ciudad de México, CDMX

◦ Teléfono: 55 3095 4508

◦ Reservas: https://www.opentable.com.mx/la-buena-fe-altavista

◦ Horarios: Miércoles a sábado: 7:30 a.m.–1:30 a.m. | Domingo: 7:30 a.m.–8 p.m. | Lunes a martes: 7:30 a.m.–1 a.m.

◦Más información: https://www.instagram.com/labuenafemx/?hl=es

5. La Casa de Toño en Las Águilas

Una sucursal de la popular cadena de restaurantes que garantiza la misma sazón en todos sus platillos mexicanos, como el clásico pozole y sus tacos. Ofrece precios muy competitivos y accesibles, servicio rápido y buena calidad de los productos. Se recomienda estar atento, ya que suelen ofrecer entradas como guacamole o chicharrón que luego cobran sin previo aviso.

◦ Dirección: Calz. de las Águilas 1019, Amp Águilas, Álvaro Obregón, 01759 Ciudad de México, CDMX

◦ Teléfono: 55 9331 4671

◦ Horarios: Miércoles a martes: 8 a.m.–11 p.m.