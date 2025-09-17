Senado inicia análisis de la reforma a la Ley de Amparo enviada por Sheinbaum

El Senado de la República recibió el proyecto de dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo que, de acuerdo a la Primera Mandataria, buscará disminuir los tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte.

En sesión de la comisión de Justicia, su presidente Javier Corral, calificó como importante esta reforma para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad por lo que es necesario analizar los pros y los contras a través de un parlamento abierto.

“Lo que hemos aquí acordado en la comisión de Justicia es abrir un proceso de discusión abierta para conocer la opinión de las partes interesadas y expertos y por supuesto que es una ruta que tendrá que trazar las tres comisiones, me parece que es un tema de la mayor importancia, de la mayor relevancia, que debe ser analizado en sus méritos y que debemos de darnos el tiempo, el método, y la manera para escuchar inquietudes y preocupaciones e incluso para ver los pros y los contras”. — Javier Corral

¿Qué postura tiene la oposición sobre la reforma?

Aunque la oposición se dijo a favor de abrir la discusión, el panista Ricardo Anaya enfatizó que esta es una “manzana envenenada”.

“Hay una manzana envenenada. Aquí lo que están haciendo es privando a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad. Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen. nosotros vamos a dar la batalla, por supuesto, en este tema. Sí queremos convocar a un Parlamento abierto, que vengan los especialistas”. — Ricardo Anaya

¿A qué comisiones fue turnada la Reforma Ley de Amparo?

Durante la sesión del pleno, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que el oficio que remitió la Secretaría de Gobernación, fue turnado a las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos el pasado 15 de septiembre.

