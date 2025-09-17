Luigi Mangione: ¿Por qué le retiraron cargos y aún podría enfrentar la pena de muerte?

Luigi Mangione, un nombre que ha resonado en los debates sobre el sistema de salud en Estados Unidos, es el centro de un polémico caso legal. Este joven, acusado de asesinar al CEO de la aseguradora UnitedHealthCare, se ha convertido en un símbolo para quienes denuncian las profundas desigualdades del sector salud.

El caso dio un giro reciente cuando un juez retiró los cargos por terrorismo, pero ¿significa esto que será libre? Aquí te contamos los detalles.

¿Por qué le retirarían los cargos a Luigi Mangione?

La fiscalía intentó imputar a Luigi Mangione con dos cargos de terrorismo, argumentando que su crimen fue un ataque ideológico. Sin embargo, un juez de Nueva York determinó que no se puede proceder con estos cargos. La razón principal, según la defensa de Luigi Mangione, es que la ley neoyorquina define los delitos de terrorismo como ataques contra múltiples civiles, y dado que el acusado solo atacó a una persona, esta acusación es “legalmente insuficiente”.

El juez Gregory Carro estuvo de acuerdo con la defensa al señalar que, aunque el crimen de Luigi Mangione pudo tener un motivo ideológico, no hay evidencia que demuestre una intención de intimidar o coaccionar a la población en general. Es por esto que los cargos de terrorismo fueron desestimados.

Luigi Mangione is all smiles today after judge dismissed terrorism charges against him. pic.twitter.com/dDSemMSJvs — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 16, 2025

¿Puede enfrentar la pena de muerte?

A pesar de que los cargos por terrorismo fueron retirados, el camino legal de Luigi Mangione está lejos de terminar. A nivel estatal, todavía enfrenta la acusación por homicidio en segundo grado, lo que podría llevarlo a pasar hasta 25 años en prisión.

Sin embargo, a nivel federal la situación es mucho más grave. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene su acusación por asesinato y, según reportes de CNN, ya ha anunciado que solicitará la pena de muerte.

Esto significa que, si bien el fallo del juez estatal le quita un peso de encima, Luigi Mangione podría enfrentar la máxima pena posible en el sistema judicial estadounidense.

