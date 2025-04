Donald Trump solicita a la Corte Suprema avalar prohibición de personas transgénero en el ejército

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos presentó ante la Corte Suprema una solicitud para autorizar la entrada en vigor de la iniciativa que prohibe el servicio militar a personas transgénero, informó la periodista Lindsay Whitehurst.

La administración estadounidense pretende que se mantenga vigente mientras el máximo tribunal del país emite una resolución definitiva. Sin embargo, esta petición ocurre luego de que un tribunal federal de apelaciones dejara en pie una orden que impide aplicar dicha política a nivel nacional.

El procurador general D. John Sauer ha señalado que la prohibición debería implementarse en todo el país, con excepción de siete personas que actualmente sirven en el ejército y un aspirante que han interpuesto demandas judiciales en contra.

Donald Trump impulsó esta medida una semana después de asumir el cargo, cuando firmó una orden ejecutiva, quien aseguró que la identidad de género de soldados transgénero era incompatible con el compromiso militar, y que esto afectaba la preparación de las tropas.

Por su parte, el juez federal Benjamin Settle, quien previamente ha emitido fallos en favor de soldados transgénero, afirmó que no existe evidencia que respalde que estos grupos hayan generado problemas dentro del ejército, quienes, de acuerdo con datos citados por The Associated Press, representan menos del 1% de los miembros activos en el ejército estadounidense actualmente.