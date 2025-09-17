Kenia López Rabadán: México no es de un solo color, se deben respetar las diferencias

“Han sido días importantes para México, yo me hago cargo de las votaciones federales últimas, y hay un 54% de los mexicanos que les gusta este gobierno, y por él votaron, pero también hay un 46% de la ciudadanía que quieren otra forma de hacer política, y hoy me toca representar a la Cámara de Diputados… le tocaba al Partido Nacional presidir este segundo año”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, mencionó que desde hace tres años la oposición no estaba representada en eventos oficiales, ni en un desfile, ni en un aniversario de los Niños Héroes, y subrayó que “México necesita saber que este país no es de un solo color”.

¿Cómo describe Kenia López Rabadán la convivencia entre partidos?

Al ser cuestionada sobre la convivencia política, López Rabadán aseguró: “Yo he sido muy respetuosa, porque yo sé que represento a quinientos diputados federales, y que los diputados federales representan a la ciudadanía… urge dar un nuevo rostro, trabajar para dar resultados”.

La diputada también habló sobre la controversia con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien no le aplaudió durante la ceremonia de los Niños Héroes. “No se trata de mí… me quedo, digamos, con el mensaje de esa noche en sus redes sociales… en un mensaje privado, se comunica conmigo... México necesita justicia más allá de aplausos hacia mí”, afirmó.

¿Qué mensaje dejó el Desfile Militar del 16 de septiembre?

López Rabadán destacó que el Desfile Militar visibilizó a las mujeres, algo que también se refleja en la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados. “El mensaje es positivo y también creo que es necesario esta división de poderes y sobre todo el respeto”, concluyó.

