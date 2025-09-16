Exgobernador Nayarit vinculado a proceso por operaciones con recursos ilícitos

Por segunda ocasión un Juez de Control vinculó a proceso a Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

¿Qué determinó el juez en este nuevo proceso?

En el comunicado 613/25, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que se llevó a cabo “en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución”.

Después de escuchar los argumentos de la FGR, el juez de control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito, por lo que seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

¿Cuál es la situación actual del exgobernador de Nayarit?

Actualmente, el exfuncionario lleva más de cuatro años recluido en el Centro de Readaptación Social de El Rincón en Nayarit.

