Corrupción en la Marina no fue ocultada, afirmó el almirante Raymundo Pedro durante el desfile militar

La Marina dio la cara a los actos de corrupción, aseguró el almirante Raymundo Pedro

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”, aseguró el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, al referir al caso de corrupción en el contrabando de combustible, que involucró a elementos de esta institución.

Durante su discurso para conmemorar el 215 aniversario de la Independencia de México el desfile cívico militar, el almirante dijo que esto es un desafío que merece honestidad y “una respuesta frontal al pueblo mexicano.

“Así, el mal tuvo un fin determinante, en la Marina no encontró lugar ni abrigo.” — Dijo el Almirante

Aplicación de la ley dentro de la institución militar

Reiteró que, pese a los señalamientos recientes, la institución mantiene su compromiso de servir con honor, deber, lealtad y patriotismo.

“Pase lo que pase, duela lo que duela”, dijo, se tuvo que aplicar la ley y poner a disposición a quienes no se apegaron a sus códigos y de un acto irregular que, dijo en la Marina no encontró lugar ni abrigo.

“Fuimos nosotros mismos los que dimos el golpe de timón” porque se trata de una lucha que es parte de la transformación”, — Admitió que la ley toca aplicarla a todos

Aseguró que la Marina no puede optar por el disimulo ni el silencio.“Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad nos cambia, nos fortalece, la justicia nos determina y la ley nos sustenta”, afirmó.

Hoy, en este Desfile Cívico-Militar, celebramos la grandeza de nuestra Nación y el firme compromiso de las Fuerzas Armadas con México.



Rendimos homenaje a nuestra historia, a los héroes que forjaron la Patria y a quienes día a día la protegen.



Mi más sincero reconocimiento al… pic.twitter.com/qfolRS4fyR — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) September 16, 2025

También enfatizo que se hizo historia porque es el primer desfile militar de una mujer, la cual cuenta con una Marina que cree en la aplicación de la ley.