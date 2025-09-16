Condicionamiento de visas en EE.UU. genera críticas por “guerra cultural”: Fausto Pretelin

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Reacción de Christopher Landau a Comentarios en TV sobre el asesinato de Charlie Kirk

Críticas a Christopher Landau y la política de visas

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Fausto Pretelin calificó como “ridícula” la postura del subsecretario estadounidense Christopher Landau, a quien acusó de no comprender lo que ocurre en su país dentro de esta llamada “guerra cultural”.

El internacionalista recordó el caso de Salvador Ramírez, coordinador de comunicación de Morena en San Lázaro, quien perdería su visa tras críticas expresadas en un foro mediático, situación que derivó en un pronunciamiento de Landau ordenando a funcionarios consulares “tomar medidas pertinentes”.

“Las opiniones pueden no gustar, pero hay libertad de prensa”, subrayó Pretelin.

TE PUEDE INTERESAR: Morenista dice a EU que se metan su visa por el...

Redes sociales y polarización política

El internacionalista señaló que las redes sociales han pasado de la virtualidad a la realidad a través del odio, convirtiéndose en “facilitadoras de mensajes de odio”. Recordó casos como el atropellamiento en Charlottesville contra Marcus y Marissa Martin, víctimas de un simpatizante supremacista durante el gobierno de Donald Trump.

Pretelin advirtió que los discursos políticos, en medios y en redes se han vuelto “viscerales y sin matices”, lo que, sumado a la crisis económica en países como Argentina, fomenta un caldo de cultivo para la radicalización.

Sobre Landau, concluyó que su actitud es “un reflejo de esta guerra cultural” y criticó que tras la redada en Georgia contra más de 300 surcoreanos, viajara a Seúl para intentar “limar asperezas”.