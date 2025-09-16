Balacera en Veracruz en carretera Fortín-Chocamán deja detenidos tras enfrentamiento

Habitantes de Tetelcingo, en la zona centro de la entidad veracruzana, se enfrentaron a tiros con elementos de la Policía Estatal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado sobre la carretera federal Fortín-Huatusco.

¿Cómo inició la balacera en Veracruz?

Los primeros reportes indican que los pobladores despojaron de una patrulla a elementos de la Policía Estatal luego de concluir el desfile de la Independencia de México en la comunidad de Monte Blanco, municipio de Fortín.

Ante esta situación se activó un fuerte operativo de seguridad que se extendió hasta un cruce carretero en donde se observa a elementos estatales haciendo disparos al aire.

¿Qué ocurrió tras el enfrentamiento armado?

Asimismo, se registró la detención de varias personas presuntamente relacionadas con estos hechos, por lo que sus familiares se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General de la República de Córdoba.

