Se lanza la Academia Espacial CDMX: el proyecto que impulsará a la nueva generación de astronautas

La Ciudad de México está a punto de despegar en la carrera espacial. Este 17 de septiembre se ha anunciado el lanzamiento de la Academia Espacial CDMX, un ambicioso proyecto que busca acercar a las y los estudiantes mexicanos al fascinante mundo de la ciencia y la tecnología aeroespacial.

Te contamos de qué trata esta iniciativa y a partir de cuándo comienza esta nueva experiencia.

¿Qué será la ‘Academia Espacial CDMX’?

La Academia Espacial CDMX es una iniciativa de formación y aprendizaje extracurricular diseñada para que los estudiantes de la Ciudad de México descubran y se adentren en el mundo de la tecnología aeroespacial. A través de campamentos, cursos y actividades prácticas, el programa busca despertar el interés en la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, y les mostrará a los jóvenes cómo esas habilidades pueden aplicarse para trabajar en el sector espacial.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer a especialistas, visitar empresas aeroespaciales, crear sus propios proyectos tecnológicos e incluso, en algunos casos, vivir experiencias con la NASA y otros centros espaciales de renombre. Es un programa que no solo educa, sino que también inspira a los futuros ingenieros, científicos y astronautas de México.

La iniciativa, que cuenta con la participación de la Embajada de los Estados Unidos en México, se presenta como una oportunidad para que jóvenes talentos exploren nuevas carreras y se preparen para un futuro lleno de innovación.

El anuncio se llevó a cabo en la American Tower, donde se explicó que el objetivo es que la juventud no solo aprenda sobre el espacio, sino que también entienda cómo esta industria se conecta con su vida diaria en la capital del país. Además del evento de lanzamiento, se realizarán talleres, conferencias y otras actividades que darán vida a este proyecto a lo largo de la semana.

| #Ciencia | La Embajada de #EstadosUnidos en #México y #FundaciónTelevisa anunciaron el lanzamiento de la Academia Espacial CDMX diseñada para que estudiantes aprendan sobre ciencia y tecnología aeroespacial y sobre cómo esta industria se refleja en su ciudad. #ElFuturoEsHoy pic.twitter.com/MbFoWNqpsA — Futuro Bajio (@FuturoBajio) September 14, 2025

¿Quiénes podrán entrar a la ‘Academia Espacial CDMX’?

El programa está dirigido a estudiantes de entre 15 y 18 años con un claro interés por la ciencia, la tecnología y, por supuesto, el espacio. Los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos para poder participar, como haber tomado cursos de programación, inteligencia artificial o robótica, y completar un formulario de inscripción. Todo esto podrás encontrarlo en su página oficial.

Según información disponible en el sitio oficial, el programa es selectivo. Los jóvenes elegidos vivirán una experiencia única con cursos en línea, visitas a empresas del sector y un campamento presencial en el que podrán poner a prueba sus habilidades y aprender de los expertos. La Academia Espacial CDMX busca a jóvenes que no solo tengan curiosidad, sino también ganas de trabajar y de crear un futuro brillante en la industria aeroespacial.

