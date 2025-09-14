Se mantiene en 13 el número de personas muertas por explosión de pipa en Iztapalapa

Tras la explosión de la pipa en el bajo puente de La Concordia, que deja 13 personas muertas, vecinos piden por los fallecidos y la recuperación de quienes permanecen hospitalizados.

Aumentó a 13 el número de personas que murieron tras la explosión de una pipa en el puente de la Concordia en la alcaldía de Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, así lo dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué dicen las autoridades capitalinas tras la cifra de fallecidos?

A través de su cuenta de la red social “X”, la Secretaría de Salud de la administración de Clara Brugada, detalló que tras el incidente aún 43 personas se encuentran hospitalizadas mientras 30 ya fueron dadas de alta.

Entre los finados se encuentra en el número 12 la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras proteger a su nieta de dos años, por último se confirma el fallecimiento de Carlos Blas un joven de 15 años que se encontraba en el Hospital General Rubén Leñero.

¿Qué pasó con el responsable de la explosión de la pipa en Iztapalpa?

A pesar que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, confirmó que el chofer de la pipa se encuentra en el hospital de Magdalena de las Salinas, en las listas difundidas por la dependencia del gobierno capitalino, no se encuentra en esta institución, sin embargo el viernes la lista de la Secretaría de Salud local colocó en el número 40 de la lista el nombre del señor Fernando Munguía Soto identificándolo como el chófer de la pipa, entre los hospitalizados en el hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narvaez”. El sábado el mismo nombre ocupa el lugar 37 los mismo que este domingo, aunque ya sin la identificación del responsable del vehículo.