Tyler Robinson: Video del momento en que disparó y escapó tras presuntamente asesinar a Charlie Kirk; ya fue detenido

Luego de dos días de búsqueda, las autoridades de Estados Unidos anunciaron este viernes la detención de Tyler Robinson, presunto responsable del asesinato del activista trumpista Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, ocurrido el miércoles.

De acuerdo con el gobernador del estado, Spencer Cox, el sospechoso, de 22 años, habría insinuado el crimen a algunos familiares derivando en que un familiar de Robinson se comunicara con un amigo de la familia, quien a su vez alertó a la policía estatal y local para poner en custodia al supuesto tirador.

Evidencia física y mensajes en redes sociales

En conferencia de prensa, autoridades confirmaron tener evidencia física que vincula a Robinson con el tiroteo como mensajes enviados a través de Discord, en los que el joven supuestamente solicitaba recuperar un rifle en un punto de entrega. Además, hallaron municiones sin disparar junto al arma que creen fue utilizada en el ataque. En algunas de ellas se leían frases como “Oye, fascista” y “Atrapados”. Una de estas, señalaron, sería la prueban más reveladora de la intención del atacante.

El presunto tirador y cómo se preparó

Según un video de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah, se ve a Tyler Robinson llegar cerca del campus en un Dodge Challenger el miércoles por la mañana, aproximadamente cuatro horas antes del ataque, detalló el gobernador Cox. Previamente, a través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes que mostraban al atacante corriendo por el techo y saltando de un edificio tras el tiroteo.

